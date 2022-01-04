Министр обороны США заразился коронавирусом, означает ли это срыв переговоров Путина с Байденом

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4 января 2022, 19:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Тест на коронавирус, который министр обороны США Ллойд Остин прошёл в воскресение - дал положительный результат. Министр своевременно прошёл вакцинацию и ревакцинацию. А за неделю до появления симптомов встречался с Байденом. Остин планирует уйти на самоизоляцию на следующие пять дней. Об этом сообщает американское издание Military Times.

Только что стало известно, что в заявлении, опубликованном ещё в воскресенье вечером, Остин сообщил о положительном тесте, сделанном после проявления у него симптомов заболевания, связанных с быстро распространяющимся вирусом. Известно, что Остин был вакцинирован от COVID-19 в начале прошлого года и ревакцинирован в начале октября.

Его состояние оценивается как лёгкое. Министр продолжит исполнять свои обязанности удалённо. Однако его участие в саммите Россия-НАТО, возможно, исключено.

Стало известно, что Остин почувствовал специфические симптомы через неделю после общения с президентом США Байденом. О состоянии американского лидера в настоящее время никакой информации нет. Похоже, что этот факт не станет причиной срыва переговоров лидеров России и США. Однако, президенту РФ стоит поостеречься при контактах с Байденом.

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