Министр обороны США заразился коронавирусом, означает ли это срыв переговоров Путина с Байденом

Тест на коронавирус, который министр обороны США Ллойд Остин прошёл в воскресение - дал положительный результат. Министр своевременно прошёл вакцинацию и ревакцинацию. А за неделю до появления симптомов встречался с Байденом. Остин планирует уйти на самоизоляцию на следующие пять дней. Об этом сообщает американское издание Military Times.
Только что стало известно, что в заявлении, опубликованном ещё в воскресенье вечером, Остин сообщил о положительном тесте, сделанном после проявления у него симптомов заболевания, связанных с быстро распространяющимся вирусом. Известно, что Остин был вакцинирован от COVID-19 в начале прошлого года и ревакцинирован в начале октября.
Его состояние оценивается как лёгкое. Министр продолжит исполнять свои обязанности удалённо. Однако его участие в саммите Россия-НАТО, возможно, исключено.
Стало известно, что Остин почувствовал специфические симптомы через неделю после общения с президентом США Байденом. О состоянии американского лидера в настоящее время никакой информации нет. Похоже, что этот факт не станет причиной срыва переговоров лидеров России и США. Однако, президенту РФ стоит поостеречься при контактах с Байденом.
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