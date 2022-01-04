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Войска США блокировали и атаковали населённый пункт на северо-востоке Сирии

, 16:57

Войска США блокировали и атаковали населённый пункт на северо-востоке Сирии
Фото: Соцсети

Во вторник 4 января на рассвете оккупационные силы США высадили десант и блокировали по периметру городка Ад-Дашиша на юге провинции Хасака. После чего начали штурм вышеуказанного населённого пункта. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство САНА.

Корреспондент агентства САНА, ссылаясь на местные информационные источники, сообщил, что американские военные высадили десант близ селения Ад-Дашиша Аль-Гарбия и при поддержке четырех боевых вертолетов, беспилотника атаковали его совместно с курдским ополчением. Известно, что янки и курдские бойцы врывались в дома минных жителей, но, о последствиях этой атаки ничего не сообщается.

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