Разведка ВСУ сообщает, что милиция ЛДНР увеличила на фронте число вооружений и личного состава

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4 января 2022, 16:21

Фото: Соцсети

Военная разведка Украины информирует, что за период новогодних праздников армейские корпуса ДНР и ЛНР увеличили на передовых позициях объём вооружений и численность личного состава. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на официальную информацию Главного разведывательного управления Вооружённых сил Украины.



«Согласно данным украинского ГУР, республиканские военные приведены в полную боевую готовность. Позиции войск ДНР и ЛНР на передовой линии усилены личным составом. Снайперскими парами и дополнительными элементами системы разведки», сообщает «АННАН-Ньюс».

Также из Киева поступили данные о проведении интенсивной боевой учёбы и маневров в частях и подразделениях ополчения Донбасса. Отмечается, что увеличились стрельбы и тренировки управления огнём артиллерии.

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