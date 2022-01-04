Самолеты F-16 ВВС Бельгии отрабатывают тактику боя в небе Эстонии

Аргументы Недели → Армия 13+

4 января 2022, 14:28

Фото: Соцсети

Натовская авиация продолжает активно осваивать Прибалтийский театр военных действий. Парные полёты истребителей четвёртого поколения F-16 ВВС Бельгии проводятся с 4 по 9 января в небе Эстонии. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», указывая на полученную от штаба Сил обороны Эстонии информацию.

«Истребители F-16 ВВС Бельгии будут проводиться с 4 по 9 января в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии на высоте не ниже 152 метров приступили к отработке полетов на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии», - сообщил «Интерфаксу» представитель штаба Сил обороны Эстонии.

Поочерёдное присутствие истребителей различных стран НАТО в Прибалтике осуществляется согласно решению Североатлантического совета, поскольку Эстония, Латвия и Литва не имеют своих истребителей. Авиация НАТО базируется на аэродромах Эмари (Amari) в Эстонии и Шяуляй в Литве. Истребители бельгийских ВВС 1 декабря, сменили самолёты ВВС Италии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости