Финские ВС активно перевооружаются и закупят в 2022 году новые снайперские винтовки

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4 января 2022, 14:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Министерство обороны Финляндии получит в 2022 году новые снайперские винтовки М23, произведённые финской компанией Sako Oy. Об этом сообщает новостное агентство «АННА -Ньюс» и другие Интернет-ресурсы. Ранее Хельсинки сообщил о намерениях закупить немецкие танки «Леопард2», южнокорейские САУ К9 и американские истребители F-35.



Так называемые снайперские винтовки М23 можно сказать не совсем снайперские, они могут использоваться в пехотном и егерском варианте. Дело в том, что у снайперских винтовок и у штурмовых или пехотных винтовок значительно различаются допуск по технической кучности стрельбы. У первых она допускается 1,5 МОА (угловых минуты), при стрельбе на дистанцию 100м из закреплённого в станке оружия. Для снайперских винтовое техническая кучность, достигаемая при тех же условиях тестирования, не должна выходить за рамки 0,5 МОА. Такие характеристики получают с помощью применения особой технологии изготовления ствола и затворной группы.

Новая финская винтовка М23 разработана на базе американской полуавтоматической винтовки AR10, созданной ещё в далёком 1955 году, но из-за некоторых недостатков не принята на вооружение ни одной армией мира. Зачем финнам такая винтовка - судить сложно. Но правительство страны Суоми намерено потратить на неё более 10 млн. евро из своего бюджета.

Настораживает тот факт, что Финляндия в последнее время стала уделять много внимания перевооружению совей армии. Ранее сообщалось о намерении финского правительства закупить для своих ВС немецкие танки «Леопард 2» и южнокорейские САУ К9, потом было заявлено о желании приобрести американские истребители пятого поколения F-35, теперь речь идёт о новых, сомнительного качества винтовках. Единственным возможным противником в регионе для неё может быть только Россия. Но, позвольте, до этого на протяжении более 75 лет Хельсинки жили мире и согласии с восточным соседом. Что сейчас пошло не так? Почему антироссийская истерия, охватившая коллективный Запад и как инфекция поразила и эту в целом мирную страну?

Вернёмся к винтовке. Она идёт на замену TKIV 85 (аналога трёхлинейки Мосина) и СВД. На сколько это достойная замена?

Мосинская винтовка (разработана в конце 19-го века) её техническая кучность при стрельбе на 100м чуть превышает 1МОА. Тот же показатель СВД находится на уровне 1,5 МОА. Судя по всему, новая финская винтовка имеет техническую кучность стрельбы приметно на уровне вышеуказанных образцов.

Винтовка М23, имеет автоматику перезаряжания, основанную на отводе части пороховых газов без использования поршня. Стоит отметить, что сейчас все ведущие производители снайперских винтовой отказались от такого принципа перезаряжания, поскольку из-за него теряется значительная часть кинетической энергии пули и это влияет на прицельную дальнобойность.

Впрочем, ТТХ у М23 более чем скромные. Она прицельно бьёт не далее, чем на 800 м - уровень СВД. При этом винтовка оснащена неплохой оптикой Steiner M7Xi 2.9-20 × 50 с модифицированной прицельной сеткой MSR2. Ствол изготавливается под натовский патрон калибра 7,62 х 51 мм. Возможно использование глушителя. М23 имеет два типа магазинов, под 10 и 20 патронов.

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