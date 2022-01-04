Бывший заместитель помощника секретаря НАТО: Альянс должен заявить России для переговоров о своих предварительных условиях

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4 января 2022, 13:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Стефани Бабст - бывший заместитель помощника секретаря НАТО по общественной дипломатии и руководитель группы стратегического прогнозирования, ныне главный консультант по глобальной политике в Brooch Associates (Лондон), а также член Консультативного совета DGAP (Präsidium). В своей статье, опубликованной изданием Internationale Politik, она дала свои рекомендации США и НАТО при выстраивании новых взаимоотношений с Москвой в ответ на её требования гарантий безопасности. Радикализм воззрений Бабст поражает. Если США и ЕС последует её советам избежать войны между Россией и НАТО будет сложно.

Бабст даёт очень своеобразную оценку сложившимся отношениям между США и Россией. Указывая, что «Вашингтон и его союзники вынуждены вести переговоры с Москвой под дулом пистолета». Она считает, что Америка и её европейские союзники должны «выйти из того угла, в который их загнал президент Владимир Путин», заявить России о своих собственных предварительных условиях и не отказываться от дальнейшего применения экономических санкций. Эту мысль Бабст преподнесла, как необходимую стратегию на переговорах Путина и Байдена 10 января в Женеве и на заседании Совета Россия-НАТО (которое, может быть, пройдёт впервые за более чем два года), намеченные на 12 января.

ВЕРСИЯ БАБСТ

По мнению Стефани Бабст вышеуказанные мероприятия являются прелюдией в борьбе Москвы и Запада за доминирование на Европейском континенте и в Мире. Украина в данном контексте особого значения не имеет, поскольку её суверенитет — это химера. Бабст заявляет: «Он (Путин - ред.) хочет заставить американцев и их европейских союзников пересмотреть порядок (навязанной России - ред.) европейской безопасности». Которая, к слову, не предусматривает никакой безопасности для России. РФ рассматривают в Вашингтоне и в Брюсселе - априори, как агрессора и экзистенциального противника. Москве также отказывают в праве иметь свои зоны интересов. Впрочем, её желания доминировать Бабст всё же ограничивает рамками, которые «простираются от Центральной Азии через Каспийское море, до Восточной Европы». По её мнению, - «Украина, Молдова и Беларусь призваны образовать буферную зону, которая даст Москве долгожданную стратегическую глубину вдоль ее западных границ. В будущем все бывшие советские республики, ставшие независимыми государствами более 20 лет назад, должны стать своего рода «запретной зоной» для Запада».

Такой бескомпромиссный подход к выстраиванию международных отношений со стороны коллективного Запада можно трактовать, как угодно. Но, справедливым его не назовёшь. Впрочем, в сознании американской элиты - всё что им выгодно, то и справедливо. Совершено очевидно, что в один прекрасный момент, США отправят под пресс и своих европейских союзников, как опасных конкурентов в мировом господстве, из-за экономических успехов Старого света. Судя по всему, предвидя такой исход, Британия так поспешно покинула Евросоюз, не считаясь с финансовыми и конъектурными потерями.

Оценивая сильные стороны Кремля, Бабст отмечает, что рейтинг одобрения политики Путина в России высок и составляет 63%. Интенсивно модернизируются ВС РФ, причём, во всех аспектах: как ядерная триада, так и неядерные силы. России удалось создать сеть влиятельных партнеров. Прежде всего, Путин заручился твёрдой поддержкой Китая. Бабст, видимо намеренно, не хочет признавать, что крепнущие стратегические связи Москвы и Пекина стали следствием недружественной политики коллективного Запада по отношению к РФ и КНР.

Бабст описывает так взгляд российского руководства на возможности современной Европы: «Путин чувствует себя сильным, он считает своих западных «коллег» слабыми. По его мнению, европейцам не хватает политической решимости последовательно отстаивать свою власть и руководствоваться своими стратегическими интересами. По ту сторону Атлантики дела обстоят не сильно иначе. Президент США Джо Байден находится под значительным давлением внутри страны. Хаотичный уход США из Афганистана нанес ущерб глобальной репутации Вашингтона. Байден хочет сосредоточиться на растущей стратегической конкуренции с Китаем и не заинтересован в открытии военной арены в Европе». По мнению Бабст Кремль пытается использовать эту ситуацию в большой геополитической игре. Она обвиняет именно Россию в военной эскалации в Грузии, на Украине и в Сирии. Хочу указать на то, что США упорно не говорят о возможной войне против России, всем своим видом показывая, что собираются воевать с Китаем. Это очень подозрительно. История войн знает множество таких примеров. В свое время Наполеон демонстрировал намерение форсировать Ламанш и напасть на Великобританию, а на деле готовил и осуществил вторжение в Австрию. В другом случае Гитлер также вел демонстративно подготовку к захвату Британских островов, но в реальности начал наступление на Советский Союз. Ныне сложившаяся ситуация чем-то напоминает приведённые выше примеры.

Спасибо, что хоть за афганские события последних 20 лет Москву никто пока не обвиняет, впрочем, думаю, этот вариант Запад хранит в своих запасниках информационной войны до поры до времени. Не будем тратить время, на перечисление заслуг США и НАТО в кровопролитии в Закавказье, в Сирии и на Украине. Однако, стоит отметить, что Стефани Бабст совершено никакая в военной аналитике и её выводы о том, что в случае вторжения на Украину, Россия получит второй Афганистан - не выдерживают никакой критики. Она считает, что события могут развиваться по сценарию, схожему в послевоенные годы (1945 - 1955) на западе советской Украины, с его униатским населением. Сейчас дела обстоят несколько иначе. Во-первых, даже самые жесткие сторонники освобождения земель Малой и Новой России считают, что стоит ограничится очисткой от укро-националистических банд только территории, где население тяготеет к России. Во-вторых, Москва вообще не рассматривает никаких вариантов войны со своим юго-западным соседом. К тому же, у Киева нет никакой возможности оказать хоть сколь-нибудь серьёзное сопротивление Вооружённым силам РФ.

Бабст в своих рассуждениях несколько непоследовательна, она перескакивает практически без перехода от отднюй мысли к другой. Что также красноречиво её характеризует, как советника и аналитика. Заверив западного читателя в непобедимости Украины, она тут же начинает запугивать его российским «военным устрашением, целевой дезинформацией, шпионажем, кибератаками, приостановками поставок газа в Европу».

СОВЕТЫ ОТ БАБСТ

«В этой непростой ситуации для западных союзников главное - найти выход из того угла, в который их загнал Кремль. Хотя угроза экономических санкций и разговоры о «высокой цене», которую Кремль должен заплатить в случае российского вторжения на Украину, являются важными сигналами сдерживания, они никак не тормозят инициативу Путина по эскалации конфликта», - считает Стефани.

Она подчёркивает: «Вашингтон и его европейские союзники должны делать больше, чем публично подчеркивать необходимость дипломатической деэскалации». По её мнению, НАТО должна усилить информационную войну против России, с целью дискредитации международной политики Москвы и демонизации российского политического руководства. Пропагандистские действия альянса и США должны быть направлены на европейскую аудиторию, особенно активно - на население Германии, которое недостаточно враждебно настроено против России и в своем большинстве поддерживает мысль о выгоде получения русского газа в обмен на признание очерченных Москвой красных линий.

Стефани решила дать президенту США и главам стран Евросоюза несколько советов. По её мнению, - «нет ничего плохого в том, что Запад сигнализирует о своей готовности вести переговоры с российским руководством, но западные союзники должны вести их только в том случае, если Кремль полностью отведет свои войска от украинской границы». Она считает, «чтобы подчеркнуть свое требование, Запад должен без колебаний предъявить Москве набор собственных требований, которые должны включать и остановку газопровода «Северный поток-2»». Она также настаивает на том, что никаких юридических гарантий безопасности Москве предоставлять не стоит.

Бабст подчёркивает, прежде всего, нельзя идти на компромисс по четырём пунктами:

Во-первых, она отвергает всякую правомерность договорённостей, достигнутых на Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945 года. То есть, по мнению Стефани Бабст, сложившийся после Второй мировой войны порядок должен быть изменён на уровне международных договоров подходящим для повестки дня форумом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

Во-вторых, мнение Москвы в отношении принципа самоопределения других государств (бывших союзных республики и членов Варшавского договора) во внешней политике учитываться не должны.

В-третьих, когда и при каких обстоятельствах НАТО пригласит новую страну-участницу в будущем для начала переговоров о вступлении, решение принадлежит 30 суверенным членам Североатлантического союза. Будет ли НАТО пересматривать свою политику «открытых дверей», которая действует с 1949 года, будет решаться не в Москве, а в Брюсселе.

В-четвертых, де-факто демилитаризация союзников, допущенная после 1997 года, как того требует Россия, значительно ограничила бы их право на самооборону. И наоборот, Москва до сих пор не объяснила, при каких условиях она была бы готова к значительному сокращению собственных войск на западной границе. Это особенно относится к ракетам «Искандр» в Калининграде (которые могут достичь Берлина за считанные минуты) и передовым ракетным базам в Крыму.

ЧТО В ОСТАТКЕ

Вместе с тем, по заявлению Бабст, многонациональные силы НАТО, дислоцированные в Польше и странах Балтии, не представляют военной угрозы безопасности России. Если следовать её логике получается, что и размещение войск альянса скажем в Москве или Санкт-Петербурге - ни в коем случает не будет угрожать России. По сути, НАТО, не давая гарантий Кремлю, должна выдвинуть требование - «соблюдать моратории на горячие линии и ракеты».

Бабст настаивает на том, что альянсу необходимо добиться от России соблюдения полного спектра расширенных мер военной транспарентности. Также должны быть предприняты исключительные шаги по снижению рисков боевых столкновений между военными контингентами НАТО и России. Более того, необходимо настоять на возрождении механизмов консультаций и горячих линий между двумя сторонами. НАТО может также рассмотреть возможность обсуждения предложения о запрещении размещения ядерных ракет средней дальности в районах, откуда они могут достичь территории противной стороны. Тут же, Бабст указывает на крайнюю необходимость сбалансировать вопрос моратория на размещение ракет средней дальности. По её мнению, Россия должна безропотно выполнить все требования Запада на этот счет в первую очередь это касается мер по контролю.

Стефани не забыла и про Украину. Она считает: «Западные союзники должны дать понять Москве, что Украина не является чем-то вроде ничейной земли». Проще говоря, Бабст настаивает, что судьба Незалежной должна зависеть от США и Европы. «Следовательно, и НАТО, и ЕС должны подумать о том, как усилить обороноспособность Украины», - пишет Стефани. Что касается будущего Европы, по мнению Бабст оно должно строится без оглядки на Россию.

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