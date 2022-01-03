1-я Гвардейская танковая армия получит в 2022 году 150 единиц боевой и специальной техники

Аргументы Недели → Армия 13+

3 января 2022, 16:04

Фото: Т-90 М

Новостное агентство «Интерфакс» сообщает, что танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году пополнится 150 образцами военной и специальной техники, в том числе: ЗРК «Тор-М2», современные танки, бронетранспортеры и БМП, сообщили в пресс-службе ЗВО. Данную информацию издание подчерпнуло у пресс-службы ЗВО.



По словам командарма Сергея Киселя, в наступившем 2022 году, вверенное ему войсковое объединение получит более 150 единиц военной и специальной техники, в том числе: зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», современные танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, машины постановки дымовых завес ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14КМ и специальные автомобили для группы разминирования.

Интерфакс уточняет: соединения и воинские части 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО расположены в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. На её вооружении состоят танки Т-72Б3, Т-90, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», ЗРК «Тор-М2» и ПЗРК «Верба».

Фото: БТР-82А

ЗРК «Тор-М2» предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны действующих войск, находящихся в наступлении обороне или на марше, в так называемой, ближней зоне ПВО/ПРО в радиусе 15 км и на высотах до 10 км.

Танк Т-80БВМ в отличие от базового образца, оснащен многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Усовершенствована ходовая часть. Эти машины хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации в сложных климатических условиях, в том числе и при низких температурах.

Танк Т-90М «Прорыв» - самая современная модификация основного боевого танка Т-90, оснащен высокотехнологичной, автоматизированной цифровой системой управления огнем и новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм гладкоствольной танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих поражать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с. Сообщалось, что танк также оборудуют климат-контролем.

Современная БМП-3 способна уничтожить легкобронированную технику и живую силу противника, низколетящие воздушные цели. В отличие от предшественников, эта машина получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, у неё также повышена защищенность экипажа. БМП-3 способна форсировать водные преграды.

Фото: БМП-3

Бронетранспортер БТР-82А является глубокой модернизацией БТР-80. В качестве основного вооружения в боевом модуле использована 30-мм автоматическая пушка 2А72 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости