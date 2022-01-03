Аргументы Недели Армия 13+

Истребителей палубной авиации СФ отправят тренироваться в Крым, на комплексе НИТКА

, 14:22

Истребителей палубной авиации СФ отправят тренироваться в Крым, на комплексе НИТКА
Фото: Соцсети

Пресс-служба Северного флота (СФ) сообщает, что на 2022 году лётчики палубных истребителей авиаполка СФ пройдут подготовку в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА).

В соответствии с планом подготовки лётного состава корабельного истребительного авиаполка Северного флота экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Напоминаем, что второй наземный инженерно-технический авиационный комплекс сооружён на базе Академии ВКС РФ под Воронежем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Der Tagesspiegel: европейских лидеров не устраивает роль «зрителей» в переговорном процессе между Россией и США

Der Tagesspiegel: европейских лидеров не устраивает роль «зрителей» в переговорном процессе между Россией и США

Евросоюз не устраивает роль безучастных зрителей в переговорном процессе по Украине и гарантиям безопасности, который ведется между Россией и США. Об этом пишет немецкий таблоид Der Tagesspiegel.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью