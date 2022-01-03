Истребителей палубной авиации СФ отправят тренироваться в Крым, на комплексе НИТКА

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3 января 2022, 14:22

Фото: Соцсети

Пресс-служба Северного флота (СФ) сообщает, что на 2022 году лётчики палубных истребителей авиаполка СФ пройдут подготовку в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА).

В соответствии с планом подготовки лётного состава корабельного истребительного авиаполка Северного флота экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Напоминаем, что второй наземный инженерно-технический авиационный комплекс сооружён на базе Академии ВКС РФ под Воронежем.

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