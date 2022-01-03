РВСН РФ полностью перешли на цифровые средства связи

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3 января 2022, 14:10

Фото: Соцсети

За последние четыре года РВСН получили значительно число новых цифровых систем передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновился парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексов технического обеспечения и ремонта средств связи. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ). В то же время Стратегические силы США пока располагают только старыми шахтными ракетными комплексами Минитмен-3 и не менее старым их компьютерным обеспечением.

В частности, ДИМК МО РФ заявляет: «Ракетные войска стратегического назначения оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи Министерства обороны Российской Федерации. В рамках государственных контрактов РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно. В Ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, арсеналы РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в городе Серпухове».

Таким образом удалось выстроить новую, высокотехнологичную систему управления в базовой части российской ядерной триады, которой являются Ракетные войска стратегического назначения, включающие подвижную и стационарную компоненты.

Напротив, баллистические шахтные комплексы стратегических сил США безбожно устарели. Это относится к межконтинентальным баллистическим ракетам LGM-30G Минитмен-3, стоящим на вооружении с 1970 года, и к их допотопному компьютерному обеспечению.

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