Более 400 единиц танков БМП и БТР поступят на вооружение Сухопутных войск России в 2022 году
3 января 2022, 13:53
В 2022 году в Сухопутные войска Вооруженных Сил России будет поставлено более 400 единиц бронетанковой техники. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).
В наступившем 2022 году Сухопутные войска ВС РФ получат от предприятий российского ОПК модернизированные и современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым модулем «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А. Отмечается, что российская техника более приспособлена для эксплуатации в суровых климатических условиях чем та, что стоит на вооружении армий стран НАТО.
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