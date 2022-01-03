Более 400 единиц танков БМП и БТР поступят на вооружение Сухопутных войск России в 2022 году

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3 января 2022, 13:53

Фото: Соцсети

В 2022 году в Сухопутные войска Вооруженных Сил России будет поставлено более 400 единиц бронетанковой техники. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

В наступившем 2022 году Сухопутные войска ВС РФ получат от предприятий российского ОПК модернизированные и современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым модулем «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А. Отмечается, что российская техника более приспособлена для эксплуатации в суровых климатических условиях чем та, что стоит на вооружении армий стран НАТО.

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