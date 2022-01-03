В 2022 году РВСН получат новые комплексы МБР «Ярс», «Сармат» и гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард» с их носителями

Аргументы Недели → Армия 13+

3 января 2022, 12:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На второй день нового 2022 года стало известно о скором начале перевооружения Бологовского ракетного соединения (7-я Гвардейская Краснознаменная Режицкая ракетная дивизия), расположенного в Тверской области, на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК «Ярс»). На замену МБР «Воевода», советской разработки, планируется поставить на боевое дежурство новые ракеты шахтного базирования «Сармат», способные преодолевать расстояния превышающие 18 тыс. км. Новый год в Средиземном море встретили более 10 российских военных кораблей. В Крыму появился новый полк ВДВ. Киев направил на Донбасс дополнительную группу снайперов. Эстония намерена поставить Украине ракеты для ПТРК «Джавелин» и 122-мм гаубицы с боеприпасами к ним.



ДИМК МО РФ сообщает: «Из восьми соединений РВСН, оснащённых мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение. В настоящее время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс»».



В первый день нового года выяснилось, что группа военных кораблей, выполняющих боевые задачи в Средиземном море, насчитывает более 10 вымпелов. Это формирование ВМФ РФ базируется в сирийском порту Тартус. Пресс-служба ЧФ сообщила: «Более 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота встретили новый 2022 год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки ВМФ в дальней морской зоне… В настоящее время в Средиземном море в составе группировки сил ВМФ находится фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», подводные лодки, морской тральщик «Владимир Захарьин» и другие корабли и суда обеспечения».



В ходе селекторного совещания МО РФ, состоявшегося накануне Нового года, Сергей Шойгу заявил:



«Неделю назад на расширенном заседании коллегии мы подвели итоги уходящего года. 2021-й был для нас, несмотря на все сложности, достаточно успешным. И сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить нашу промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокие показатели. Если говорить в целом, то это больше 71 процента… Исправность у нас на очень высоком уровне. Пожалуй, по исправности техники, вооружения мы сегодня находимся, наверное, на первом месте. Как минимум - на лидирующих позициях среди вооружённых сил всех стран». Министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу высоко оценил вклад каждого военнослужащего в укрепление престижа российской армии. Особо были отмечены заслуги военных медиков и военных строителей в уходящем году. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.



Министр обороны, в своём новогоднем поздравлении к личному составу ВС РФ, заявил:



«Сегодня наши Вооружённые Силы - одни из самых современных и эффективных в мире. Они надёжно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже её национальных интересов… Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почётно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас… Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твёрдо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы. Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей». Кроме того, Сергей Шойгу выразил особую благодарность «всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях».



О формировании двух новых десантно-штурмовых полков, одного в составе Псковской дивизии и одного в составе Новороссийской рассказал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков. В частности, он сообщил: «В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны». Если быть более точным, в составе Псковской дивизии новый полк появился ещё в сентябре, а в составе Новороссийской, с дислокацией в Крыму - в начале декабря.



Опять же, ещё до Нового года стало известно, военные ведомства России и Белоруссии проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года. В ходе встречи в Санкт-Петербурге с Александром Лукашенко, Владимир Путин заявил:



«Как вы и предлагали, мы проведем в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат».



Эти слова стали ответом на реплику белорусского президента: «Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами». Он также отметил необходимость продолжения интенсивного обучения белорусских военных использованию российского вооружения новых образцов, поставляемого Москвой Минску. Судя по всему, идёт обкатка новой Военной доктрины союзного государства России и Белоруссии, которая была визирована 4 ноября сего года лидерами двух стран.



Самыми масштабными маневрами РВСН в наступающем году будут КШУ, проводимые комиссией Командования РВСН с Ясненским и Новосибирским ракетными соединениями. На эти учения будут привлекаться силы и средства военных округов, видов и родов войск. В ходе манёвров будут отрабатываться задачи по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.



Ранее сообщалось, что в 2022 году намечено начать перевооружение частей и соединений РВСН. На замену межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Воевода» в войска будут поставляться новые МБР «Сармат» со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками. По информации МО РФ, также продолжится вооружение РВСН комплексами «Ярс», гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард» и их носителями.



В финальные дни прошедшего года Киев пошёл на обострение военной ситуации на линии противостояния с ДНР и ЛНР. В Донбасс прибыла группа снайперов ВСУ. Стоит отметить, что с военной точки зрения - для той позиционной войны с условными ограничениями по тяжёлому вооружению, которая идёт сейчас на Донбассе - снайперы являются идеальным решением. Они способны изматывать противника морально и физически, выбивать комсостав и наносить непоправимый ущерб неприятелю.



В преддверии Нового года стало известно, что Эстония намерена снабжать Украину оружием, ракетами для противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и гаубицами. Об этом сообщил прессе министр обороны Эстонии Пеэтер Куймет: «В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить (Украине - ред.) ракеты для противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», а также 122-мм гаубицы и боеприпасы к ним. Насчёт гаубиц, которые мы купили у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами».



По поводу поставок ракет для «Джавелинов» Украине, министерству обороны Эстонии так же придётся спрашивать разрешение, но на этот раз у США. Похоже военное ведомство этой карликовой прибалтийской страны решило приложить руку к военным преступлениям ВСУ на Донбассе и поучаствовать в убийстве мирных жителей. К сожалению, Международный Трибунал в Гааге на это не обратит должного внимания.





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