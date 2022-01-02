Во взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном - ни мира, ни войны, в воздухе пахнет порохом

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2 января 2022, 17:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Евросоюзу не удалось помирить Баку и Ереван на полях шестого саммита «Восточного партнёрства». Армении предложено 2,4 млрд евро, а Азербайджану 140 млн, на восстановление транспортной инфраструктуры и вообще на поддержание экономики. Однако и эти немалые деньги не убедили противников решить все распри полюбовно.

Камнем преткновения остаётся открытие Зангезурского коридора, соединяющего основную территорию Азербайджана и Нахичевань. Еревану этот коридор, как кость в горле. Во-первых, он отсекает Армению от границы с Ираном. Во-вторых, по требованию Баку, контроль над коридором должен быть передан азербайджанской стороне, что, однозначно не устраивает Армению.

Азербайджану важен Зангезурский коридор, который, кстати будет и прямой сухопутной связью с Турцией. Помнится Алиев даже угрожал захватить его силой. Однако и это не смогло заставить Пашиняна уступить в этом непростом для Армении вопросе. Чего же ждать теперь? Неужели будет новая война? Баку не умерил бойцовской прыти, тем более что недавняя победа в Карабахе воодушевляет Алиева. Но, не всё так однозначно. Азербайджан сдерживает позиция Турции, на которую давят США.

Кроме того, Москва явно показывает, что не потерпит новую войну в Закавказье и в случае развязывания таковой будет предпринимать решительные меры. В одиночку Баку вряд ли решится на развязывание новых военных действий против западного соседа.

Теперь и Евросоюз активно включился в процесс примирения Пашиняна и Алиева. Этому вероятно немало способствует позиция Франции, в которой проживает влиятельная и многочисленная армянская диаспора, и которая сейчас в порядке очерёдности возглавляет ЕС.



К тому же намечается армяно-турецкий саммит, где будут решаться вопросы, связанные с экономическими интересами Анкары в закавказском регионе. Немаловажна и позиция Ирана, явно занимающего проармянскую сторону. Между Тегераном и Баку сложились очень напряжённые отношения в связи с тем, что Азербайджан позволяет Израильским ВВС использовать свои аэродромы для проведения воздушных операций против Ирана. Кстати, Тегерану также невыгоден Зангезурский коридор, который будет мешать экономическим связям Армении и Ирана. Согласитесь ситуация - тупиковая. Похоже, что состояние «ни мира, ни войны» в регионе останется, как статус-кво еще на неопределённое время.

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