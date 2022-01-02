Войска РХБЗ получат многоцелевой наземный робототехнический комплекс с БПЛА

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2 января 2022, 16:33

Фото: соцсети

Для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс МРК­РХБЗ. В него входят два наземных робототехнических средства и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), разрабатываемых на базе «Орлан­10» с комплектами сменного навесного оборудования. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

МРК­РХБЗ Комплекс будет предназначен для ведения радиационной, химической и биологической разведки местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения. мирное время. его. будут использовать для ликвидации последствий аварий на химических предприятиях и атомных электростанциях.

ДИМК МО РФ уточняет: «Наземные средства комплекса обеспечат ведение радиационной и химической разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотного летательного аппарата из состава комплекса по передаче информации составит 25 км. Работа по созданию МРК-РХБЗ осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа».

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