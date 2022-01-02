Дивизия РВСН РФ, прикрывающая западное стратегическое направление получит новые ПГРК «Ярс» в 2022 году

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2 января 2022, 15:58

Фото: Соцсети

Перевооружение Бологовского ракетного соединения, расположенного в Тверской области, на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК «Ярс») начнется в 2022 году. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

В настоящее время на вооружении Бологовского ракетного соединения (7-я Гвардейская Краснознаменная Режицкая ракетная дивизия) находятся мобильные ракетные комплексы «Тополь». В 2022 году начнут поступать новые ПГРК «Ярс», который разработан российским предприятием ОПК как в мобильном, так и в стационарном, шахтном варианте базирования.

ДИМК МО РФ уточняет: «Из восьми соединений РВСН, оснащённых мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение. В настоящее время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс»».

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