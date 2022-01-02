Войска ЗВО получили 200 радиостанций засекреченной связи тактического звена «Азарт»

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2 января 2022, 15:47

Фото: соцсети

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО)сообщает: «Более 200 цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили по плану Гособоронзаказа в соединения и войсковые части Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области».

Новые переносные радиостанции(р/с) для звена связи «батальон -рота - взвод» переданы в мотострелковые войсковые части и подразделения танковой армии. Особенность данных р/с состоит в том, что радиообмен, осуществляемый с их помощью, не может быть перехвачен противником.

Пресс-служба ЗВО поясняет: «Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов.

Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов. «Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия — до 4 км».

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