Репортер Business Insider: ВВС США не готовы к войне против России или Китая, и времени на их модернизацию мало

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1 января 2022, 20:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американские высокопоставленные военные считают, что война с Россией и Китаем неизбежна и Америка должна предпринять срочные шаги к усилению своих вооружённых сил. В первую очередь это касается ВВС и парка самолётов других видов ВС США. Более того есть мнение, что у Пентагона не хватает времени для разработки новых средств и возможностей, необходимых для того, чтобы опережать возникающие угрозы. Генерал Чарльз Браун-младший, начальник штаба ВВС, призвал Минобороны «действовать безотлагательно» в ответ на стратегическое соперничество с Китаем, которое он назвал «одной из величайших проблем нашей Америки». Об этом пишет репортер Business Insider Бенджамин Бримелоу.

Выступая на конференции Ассоциации военно-воздушных сил (Air Force Association), посвященной авиации, космосу и киберпространству, Браун сказал: «Мы не можем дождаться катастрофического кризиса, будь он внезапным или коварным, который приведет к переменам в ВВС и в Объединенных силах. Если мы это сделаем, будет слишком поздно».

Заместитель начальника штаба по стратегии, интеграции и техническим требованиям генерал-лейтенант Клинтон Хиноте, поддержал эту озабоченность, заявив участникам конференции: «Я обеспокоен тем, что завтрашние летчики не будут иметь того, что им нужно для защиты нации в их время, если мы не изменимся сейчас…У нас нет времени».

По словам официальных лиц, ВВС должны быть подвергнуты модернизации, чтобы сохранить доминирующее положение во всем мире на обозримую перспективу, в первую очередь министерству ВВС США надлежит обновить парк истребителей. Поскольку ВС Соединённых Штатов предстоит воевать не с партизанами в странах третьего мира, а сильными противниками: Россией и Китаем, чьи вооружённые силы, по мнению командования США, ни в чём не уступают американским. Более того и Москва, и Пекин активно модернизирую свои Вооружённые силы, что является реальной угрозой для Соединённых Штатов. И эта угроза значительно превосходит ту, с которой Америка столкнулась в годы Второй мировой войны.

Военно-воздушные силы США уже проводят обновления и модификации для решения этих новых задач. Особое внимание уделяется оптимизации и обновлению парка истребителей. Генерал-лейтенант Хиноте считает, что ВВС США стоит отказаться от постоянного использования семи типов истребителей… Это слишком дорого. Слишком много».

Истребители F-15C и D, срок службы которых истек, ВВС намерены списать. Хиноте подчеркнул, что в этом есть необходимость, поскольку они «они становятся все более неблагонадежными». К 2030 году в утиль должны отправиться штурмовики А-10.

В парке ВВС США останутся четыре модели — это: F-22, F-35, F-15E и EX, а также F-16.

Хиноте заявил, что в конце концов сохранится четыре типа истребителей. Два из них - машины пятого поколения F-22 и F-35. Предполагается, что грядущей войне эти самолёты будут использоваться в тандеме. F-22 - для воздушного боя, и F-35 - как многоцелевой истребитель-бомбардировщик. F-35 находятся в активном производстве, но изготовление F-22 прекратилось в 2011 году, в основном из-за бюджетных ограничений и отсутствия на тот момент времени сложных авиационных угроз, которым нужно было бы противодействовать.

ВВС не могут перезапустить программу F-22, поэтому они планируют модернизировать и оставить на вооружении около 180 единиц F-22 примерно до 2030 года, когда они планируют заменить их истребителями из программы Next Generation Air Dominance (NGAD - самолёты для завоевания господства в воздухе нового поколения). Хиноте описал NGAD как «не просто платформу, но и набор возможностей и программ, которые помогут нам обеспечить превосходство в воздухе». ВВС США уже создали концепт NGAD и провели его демонстрационный полет. Генерал-лейтенант Ричардсон, главный сотрудник ВВС США, заявил на конференции, что программа «продвигается согласно плану».

По словам Хиноте F-35 должен стать краеугольным камнем американского парка истребителей». По его мнению: «Это будет та часть истребительной авиации, с которой связано больше всего платформ».



Семейство самолетов F-15 остается одним из самых эффективных и успешных в мире. США сняли с вооружения свои модели F-15A и B, и вскоре за ними будут утилизированы устаревающие модели F-15C и D. ВВС намерены держать в небе существенно модернизированные самолёты F-15E и F-15EX. По мнению американских военных экспертов, F-15E — это высокоэффективный истребитель вооружённый ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Новейшая модель F-15EX, также известная как Eagle II, сильно модернизирована, получила современный набор электроники, включая новый радар, компьютер, дисплеи в кабине и систему пассивного / активного предупреждения и живучести Eagle. ВВС планируют закупить не менее 144 единицF-15EX. Ожидается, что F-16, давний фаворит ВВС, останется на вооружении, но его боевое применение изменится. В истребительном парке могут произойти и другие нововведения. Истребители - не единственный приоритет ВВС.

Планируется заменить стареющую межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, улучшить и расширить свой парк самолётов дозаправки в воздухе и инвестировать в искусственный интеллект. Также в стадии разработки находятся новые ракеты «воздух-воздух» большой дальности.

Эксперты отмечают, что у США может не хватить времени для модернизации ядерной триады и парка боевых самолётов до нужного уровня, чтобы успешно конкурировать в войнах против России и Китая.

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