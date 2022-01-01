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На 1 января 2022 года в Средиземном море находится более 10 российских военных кораблей

, 18:56

На 1 января 2022 года в Средиземном море находится более 10 российских военных кораблей
Фото: Соцсети

Группа военных кораблей, выполняющих боевые задачи в Средиземном море, насчитывает более 10 вымпелов. Это формирование ВМФ РФ базируется в сирийском порту Тартус, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы Черноморского флота.

Пресс-служба ЧФ сообщила: «Более 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота встретили новый 2022 год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки ВМФ в дальней морской зоне…В настоящее время в Средиземном море в составе группировки сил ВМФ находится фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», подводные лодки, морской тральщик «Владимир Захарьин» и другие корабли и суда обеспечения».

«Интерфакс» отмечает, что боевые задачи российские военные выполняют в Сирии с 30 сентября 2015 года. Кроме пункта технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе есть ещё несколько баз на территории Сирии, в том числе и в аэропорту Хмеймим. В этой республике, по официальным данным, кроме боевых кораблей и авиации. ВКС РФ, действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие.



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