Исламисты атаковали и уничтожили лагерь правительственных войск Нигерии

Аргументы Недели → Армия 13+

1 января 2022, 17:00

Фото: Соцсети

Вооружённое формирования группировки террористов «Боко Харам» (запрещена в России), присягнувшей на верность псевдохалифату «Исламское Государство» (ИГ запрещено в России) атаковали ещё один укреплённый лагерь нигерийской армии. Есть сведения что правительственные войска понесли немалые потери в технике и живой силе. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на публикацию War Noir в Твиттер.



Издание «АННА-Ньюс» информирует: «Джихадисты из группировки «Исламское Государство» атаковали лагерь правительственных войск Нигерии в районе города Буни-Яди в штате Йобе».

Террористы использовали при атаке джихадмобили. Это внедорожники с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и трофейной 105-мм гаубицей Мод-56. Нигерийские военные, не оказав серьёзного сопротивления бежали. В ходе скоротечного боя исламисты сожги три канадских бронетранспортера «Гризли». О потерях среди личного состава нигерийских войск точных сведений нет.

Боевики исламисты из группировки «Боко Харам», также известной как местный вилаят «Исламского государства» тиранят регион уже на протяжении более 20 лет совершая рейды на территории сопредельных государств: Нигерии, Нигера, Камеруна и Буркина-Фасо.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости