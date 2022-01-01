Сухопутные войска России проведут 10 международных учений в 2022 году

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1 января 2022, 16:39

Фото: Соцсети

В рамках международного военного сотрудничества в 2022 году спланировано проведение 10 совместных учений Сухопутных войск (ВС) Вооруженных сил Российской Федерации с формированиями различных национальных армий иностранных государств. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

СВ РФ в 2022 году будут участвовать в шести совместных манёврах за рубежом: российско-алжирское военное учение, российско-ланкийское учение, российско-лаосское учение «Ларос-2022», российско-пакистанское учение «Дружба-2022», совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) ОДКБ «Рубеж-2022», учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022».

На территории Российской Федерации пройдёт четыре двусторонних учения: российско-индийское межвидовое учение «Индра-2022», российско-монгольское учение «Селенга-2022», российско-египетское учение «Стрела дружбы-2022», российско-вьетнамское военное учение.

В рамках международных манёвров будут отработаны вопросы совместного планирования военных операций, взаимодействие штабов и войск Сухопутных сил стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований. Все учения будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.

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