Осенний период 2021 года на военную службу призвано 127,5 тысяч новобранцев

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31 декабря 2021, 12:35

Фото: Соцсети

Осенний призыв 2021 года завершён. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 556 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было направлено 127,5 тыс. человек. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

На время призыва Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития эпидемической обстановки в регионах.

Комиссии начали свою работу с 1 октября с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска.

С 20 октября начались отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которого входит антисептик для рук.

Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу около тысячи граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 31 воинский эшелон, 55 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, 61 чартерный рейс гражданской авиации и более 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, в которых перевозились только военнослужащие, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации была задействована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в военных комиссариатах и сборных пунктах субъектов Российской Федерации.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек). Напомним, что в спортивные роты направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

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