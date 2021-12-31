Минобороны США подготовилось к возможному новому штурму Капитолия сторонниками Трампа

Аргументы Недели → Армия 13+

31 декабря 2021, 12:25

Фото: Соцсети

По мере приближения первой годовщины беспорядков в Капитолии 6 января появляется множество споров о том, как министерство обороны отреагировало на нападение и была ли задержка с прибытием подразделений Национальной гвардии для обеспечения безопасности в здании Капитолия и вокруг него. Об этом сообщает американское издание Military Times.

Как бы то ни было, предприняты меры, направленные на значительное ускорение выдвижения войск Национальной гвардии на Капитолийский «холм». В случае, если что-то подобное произойдет в будущем, процедура будет более простой, чем это было в начале января 2021 года: запросы федерального агентства будут проходить через исполнительного секретаря Пентагона, согласно меморандуму министра обороны Ллойда Остина, подписанному в четверг.

«Уточняя процесс запроса, в том числе излагая необходимую информацию, необходимую для оценки запросов от федеральных и местных властей, Департамент обороны сможет отвечать на запросы эффективно, быстро и действенно», - написал в пресс-релизе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Вместе с тем сообщается, что Пентагон не получал никаких запросов в преддверии 6 января 2022 года, сообщил в четверг Military Times пресс-секретарь Министерства обороны США подполковник армии Крис Митчелл. Изменение произошло после обзора, проведенного Остином ранее в этом году.

На развертывание подразделений Национальной гвардии округа Колумбия понадобится 48 часов, если министр обороны получит информацию о беспорядках и потребуется помощь охране Капитолия. Причём решение будет принимать министр обороны, а не мэр округа Колумбия, в отличие от губернаторов штатов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости