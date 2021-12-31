Подсчитано число успешных испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» в уходящем году

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31 декабря 2021, 12:06

Фото: соцсети

В уходящем году было совершено до десяти испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» и два пуска с атомной многоцелевой подводной лодки проекта 885 («Ясень») - «Северодвинск»; один из надводного, другой - из подводного положения. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию, полученную из штаба Северного флота (СФ) России в пятницу.

В частности, пресс-служба СФ сообщил: «Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно провёл комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около 10 пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск»».

Всего в 2021 году Северный флот обеспечил более 70 испытаний нового вооружения, включая тесты, гиперзвуковой ракеты «Циркон», морского базирования, и авиационного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».



Интерфакс также напомнил: «Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал ранее, что «Цирконы» значительно усилят ВМФ России. Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от «Циркона» ни у кого нет. В ближайшей перспективе «Цирконами» будут оснащаться и подводные лодки — это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками».

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