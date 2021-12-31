У российских ВДВ большие планы на 2022 год, в частности, будет оборудован для них полигон в Крыму

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31 декабря 2021, 11:45

Фото: соцсети

Новый учебный период, который начавшийся с 1 декабря текущего года и охватит зиму, и весну 2022-го проходит под девизом «ВДВ - войска тактической внезапности и боевой инициативы». Об этом сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

Боевая подготовка ВДВ в 2022 году будет жёстко направлена на значительное повышения уровня тактической выучки соединений и воинских частей. Основные усилия будут сосредоточены на к отработке действий на всех стратегических направлениях. Всего в новом году запланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений со всеми соединениями и воинскими частями Воздушно-десантных войск.

Пресс-служба ВДВ уточняет: «Продолжиться наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны «Синяя Осока» в Ивановской области и «Старокрымский» в Республике Крым».

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