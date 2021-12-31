В Новом году боевой потенциал ЮВО будет значительно усилен

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31 декабря 2021, 11:26

Фото: Минобороны РФ

Генерал армии Александр Дворников сказал, что будет продолжено наращивание боевого потенциала объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) и сердечно подзавил своих подчинённых и членов их семей с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Командующий войсками ЮВО, в своём поздравлении личного состава, заявил: «Наступающий 2022-й год даёт нам новые надежды и чаяния на успешное продолжение того доброго, позитивного, чего мы достигли в году уходящем. И нам действительно есть чем гордиться, есть что взять из богатого на события 2021 года…Отдельные слова благодарности и поздравлений я адресую прежде всего тем, кто встречает Новый год на боевом дежурстве, обеспечивает здоровье военнослужащих, их семей, населения гарнизонов в инфекционных и других отделениях военных госпиталей, противодействуя наступлению пандемии. Благодарю гражданский персонал за большой вклад в обеспечение жизнедеятельности войск округа! Особое спасибо ветеранам войны, труда и Вооружённых Сил за их работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи…Наши главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск Южного военного округа на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности Юга Российской Федерации».

Командующий сообщил о планах значительно увеличить боевой потенциал вверенного ему военного округа, в зоне ответственности которого. находятся важные стратегические направления, обеспечивающие безопасность России от агрессии извне.

Александр Дворников пожелал свои подчинённым «крепкого здоровья и удач в делах, а главное – мирного неба».

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