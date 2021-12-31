Эстония снабдит Украину ракетами для ПТРК «Джавелин», 122-мм гаубицами и снарядами к ним

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31 декабря 2021, 11:09

Фото: Соцсети

Эстония намерена снабжать Украину оружием, ракетами для противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и гаубицами. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на слова начальника отдела международного сотрудничества эстонского Министерства обороны Пеэтера Куймета, опубликованные в ERR.

В частности, Пеэтер Куймет заявил новостному порталу ERR: «В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить (Украине - ред.) ракеты для противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», а также122-мм гаубицы и боеприпасы к ним. На счёт гаубиц, которые мы купили у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами».

По поводу поставок ракет для «Джавелинов» Украине, министерству обороны Эстонии так же придётся спрашивать разрешение, но на этот раз у США. Похоже военное ведомство этой карликовой прибалтийской страны решило приложить руку к военным преступлениям ВСУ на Донбассе и поучаствовать в убийстве мирных жителей. К сожалению Международный Трибунал в Гааге не обратит должного внимание на это.

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