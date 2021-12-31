Шойгу: Сегодня наши Вооружённые Силы - одни из самых современных и эффективных в мире

Аргументы Недели → Армия 13+

31 декабря 2021, 10:53

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу высоко оценил вклад каждого военнослужащего в укрепление престижа российской армии. Особо были отмечены заслуги военных медиков и военных строителей в уходящем году. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Министр обороны, в своём новогоднем поздравлении к личному составу ВС РФ, заявил: «Сегодня наши Вооружённые Силы - одни из самых современных и эффективных в мире. Они надёжно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже её национальных интересов…Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почётно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас…Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твёрдо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы. Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и пре-данное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей».

Кроме того, Сергей Шойгу выразил особую благодарность «всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях».

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