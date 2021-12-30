Без поддержки России США и Кишинёв задушат Приднестровье

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30 декабря 2021, 17:35

Фото: Соцсети

В Кишинёве депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в молдавском парламенте жестко критикуют отказ президентессы Молдавии Майя Санду и её команды вести переговоры с Приднестровьем.



Напротив, власти ПМР стремятся наладить диалог с официальным Кишинёвом.

Новостное агентство «АННА-Ньюс» информирует: «Оппозиционные депутаты раскритиковали задержание на границе грузовиков с номерами для Приднестровья, тем самым затягивая доставку грузов ПМР. Молдавская сторона обосновала этот инцидент тем, что на нескольких номерах присутствовала приднестровская символика, вопреки молдавскому законодательству. Тем не менее, раньше никто на данную символику внимания не обращал, и транспорт проходил вполне спокойно».



В очередной раз Кишинёв пытается задушить таможенной блокадой Приднестровье. В этом Молдавию подстёгивает США. «Если у Приднестровья не будет мощной поддержки России, Кишинёв и Вашингтон смогут задушить приднестровский суверенитет. А значит «красные линии» должны пройти и через ПМР тоже»,- пишет «АННА-Ньюс».

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