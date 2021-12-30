China Military online: Америка стремится глубже вовлечь Францию в свою антироссийскую игру

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30 декабря 2021, 15:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

США настойчиво стремятся улучшить военно-политическое сотрудничество с Францией во имя совершенствования оперативной совместимости и пытаясь компенсировать Парижу потерю крупного контракта на строительство дизель-электрических подводных лодок для Австралии, по вине Вашингтона и Лондона. Однако китайские аналитики считают, что с учетом множества реальных проблем и структурных конфликтов военное сотрудничество между США и Францией вряд ли будет углубляться, а двусторонние отношения в ближайшее время не улучшатся. Об этом пишет китайское интернет-издание China Military online. Но, есть сомнения в выводах, сделанных китайскими аналитиками в миролюбивости Парижа по отношению к Москве. Антироссийский настой Парижа, во-первых, имеет глубокие корни, во-вторых, обусловлен проамериканской позицией Макрона и его команды, не смотря на все те пакости, которые Вашингтон сделал Франции в последнее время.

Китайское издание China Military online пишет: «США предприняли попытку углубить военное сотрудничество с Францией в двух направлениях. 17 декабря военно-морские силы Америки и Франции подписали соглашение о совместной военной деятельности ради улучшения стратегической и оперативной совместимости, чтобы проложить путь к более тесному военно-морскому сотрудничеству в следующие 20 лет, особенно в боевых действиях единым фронтом. Эта договорённость предполагает интенсификацию связей между командующими и военно-морскими флотами, а также содействие в создании основы для обмена конфиденциальной информацией. По словам представителей ВМС Франции, подписание соглашения стало важным шагом вперед в сотрудничестве между военными флотами двух стран, несмотря на некоторые взлеты и падения в двусторонних отношениях. С другой стороны, была одобрена «прорывная» сделка по поставкам оружия и высокотехнологичного оборудования военного назначения. Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны США (DSCA) 21 декабря опубликовало на своем веб-сайте заявление о том, что Государственный департамент США принял решение одобрить продажу Парижу электромагнитной катапульты для запуска самолетов (EMALS) и усовершенствованных устройств перехвата, которые будут установлены на следующий авианосец ВМС Франции. Контракт, оценивается в 1 321 млн долларов США. Впервые Америка продаёт такое оборудование за рубеж. Это также будет первый крупный контракт на поставки оружия между двумя странами после того, как Австралия отменила сделку по подводным лодкам с Францией и обратилась к американским и британским технологиям».

Аналитики из КНР пришли к выводу, что США стремятся глубже вовлечь Францию в свою антироссийскую игру. Над этим усилено работает администрация Байдена, с первого дня прихода к власти. Вашингтон не перестаёт стимулировать союзников по НАТО, чтобы постоянно сжимать стратегическое пространство Москвы и подвергать ситуацию безопасности вокруг России серьезным вызовам. Однако, Париж в значительной мере настроен на другую мелодию. Он всё же ищет баланс между сотрудничеством с Россией и проведением политики её сдерживания в соответствии с общей концепцией НАТО. Во всяком случае, французским руководством публично подчеркиваются обе эти позиции.

China Military online пишет, что «в целом Америка пытается снизить напряженность с Францией за счет более тесного военного сотрудничества, которое, однако, не имеет радужных перспектив. Во-первых, сделка с оружием мало поможет, поскольку ещё 2018 году Министерство обороны США признало, что частота отказов критических компонентов катапульты EMALS в девять раз выше, чем тот уровень, который удовлетворяет ВМС США. Дорогостоящая сделка скорее всего будет прелюдией к новому витку ссоры из-за проблем с качеством. Во-вторых, взаимодействие между военно-морскими силами затруднено. Судя по общей ситуации, намерение Америки втянуть Францию в свою глобальную боевую систему с помощью оперативной совместимости - всего лишь выдумка, надежда выдать желаемое за действительное. В дальнейшем Франция будет сосредоточена на военном сотрудничестве с Германией и другими европейскими странами, чтобы ускорить формирование «Общеевропейских Вооружённых сил», для которых США являются самым большим препятствием в мировом доминировании на долгую перспективу. В-третьих, двусторонние отношения трудно наладить. Будь то произвол Трампа или попытки Байдена объединиться с союзниками для сдерживания России. Укоренившееся гегемонистское мышление и безапелляционные действия Америки вызвали непреодолимую трещину в трансатлантическом партнерстве и отношениях США и Франции. Учитывая это, китайские аналитики пришли к выводу, что возобновление тесного союза между Вашингтоном и Парижем не просматривается вообще».

Стоит. признать, что специалисты из Поднебесной нарисовали радужную картинку для России. Однако обольщаться не стоит. Факты указывают на то, что Франция остаётся надёжным союзником США и таким же надёжным противником Москвы.

Например, визит в акваторию Чёрного мора французского ракетного фрегата и полеты над Черноморским регионом французских военных самолётов - дружественным актом не назовёшь. Не стоит забывать, что Париж не так давно выступил с жёстким предупреждением в адрес Москвы из-за её активности в так называемой французской Африке (речь идёт о бывших французских колониях на чёрном континенте). Пик конфликта спровоцировала информация о том, что уходящие из Мали французские войска могут заменить российские военные подрядчики. А регион Сахели является зоной интереса Франции, поскольку здесь находятся крупные месторождения урана. Москва, кстати, ни словом не обмолвилась о намерениях направить военных в Мали. Просьба об этом прозвучала из Бамако, но, она так и осталась без ответа. Однако трещина во взаимоотношениях двух стран (и без того не очень тёплых) видится отчётливо. Похоже, что китайские аналитики ошибаются, считая, что Франция сохранила свою способность противоречить в чём бы то ни было Соединённым Штатам.

Несмотря ни на что, она послушно движется в геополитическом фарватере США. Это касается и инициативы Парижа в создании Вооружённых сил Европы. Об этом поговорили, поспорили, сошлись во мнении, что ВС ЕС если и возникнут, то станут частью Вооружённых сил НАТО. А теперь эту тему вообще замалчивают. Эта тишина особенно красноречива именно в Париже.

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