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В 2022 году РВСН РФ планируют провести более 200 учений

, 12:54

В 2022 году РВСН РФ планируют провести более 200 учений
Фото: Соцсети

Самыми масштабными маневрами РВСН в наступающем году будут КШУ, проводимые комиссией Командования РВСН с Ясненским и Новосибирским ракетными соединениями. На эти учения будут привлекаться силы и средства военных округов, видов и родов войск. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В ходе учений будут отрабатываться задачи по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Напоминаем, что в 2022 году намечено начать перевооружение частей и соединений РВСН. На замену межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Воевода» в войска будут поставляться новые МБР «Сармат» с значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками. По информации МО РФ, также, продолжится вооружение РВСН гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард» и их носителями.

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