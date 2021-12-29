Москва и Минск запланировали совместные военные учения в начале 2022 года

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29 декабря 2021, 18:09

Фото: Соцсети

Военные ведомства России и Белоруссии проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года, об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина.



В ходе встречи в Санкт-Петербурге с Александром Лукашенко, Владимир Путин заявил:

«Как вы и предлагали, мы проведем в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат». Эти слова стали ответом на реплику белорусского президента: «Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами». Он также отметил необходимость продолжения интенсивного обучения белорусских военных использованию российского вооружения новых образцов, поставляемого Москвой - Минску.

Судя по всему, идёт обкатка новой Военной доктрины союзного государства России и Белоруссии, которая была визирована 4 ноября сего года лидерами двух стран.

Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко не останавливать совместные учения и продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

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