В Крыму расквартирован новый десантно-штурмовой полк
29 декабря 2021, 17:55
О формировании двух новых десантно-штурмовых полков, одного в составе Псковской дивизии и одного в составе - Новороссийской заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на газету «Красная звезда».
В частности Андрей Сердюков сообщил: «В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны». Если быть более точным, в составе Псковской дивизии новый полк появился ещё в сентябре, а в составе Новороссийской, с дислокацией Крыму - в начале декабря.
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