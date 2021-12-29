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В Крыму расквартирован новый десантно-штурмовой полк

, 17:55

В Крыму расквартирован новый десантно-штурмовой полк
Фото: Соцсети

О формировании двух новых десантно-штурмовых полков, одного в составе Псковской дивизии и одного в составе - Новороссийской заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на газету «Красная звезда».

В частности Андрей Сердюков сообщил: «В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны».
Если быть более точным, в составе Псковской дивизии новый полк появился ещё в сентябре, а в составе Новороссийской, с дислокацией Крыму - в начале декабря.

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