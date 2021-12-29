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ВСУ увеличивают число снайперов на Донбассе

, 17:14

ВСУ увеличивают число снайперов на Донбассе
Фото: Соцсети

На линию фронта в Донбассе прибыла группа снайперов ВСУ. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс». Глава президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что это связано с предстоящими переговорами между Российской Федерацией и руководством НАТО.

Колесниченко считает, что направлением дополнительных снайперских групп на Донбасс Украина хочет вернуть себя в основную повестку региональной и даже мировой политики. Он заявил «Радио Sputnik»: «Приезд украинских снайперов, возможные обстрелы, провокации связаны с одним − борьбой украинской власти за своё выживание».

Стоит отметить, что с военной точки зрения - для той позиционной войны с условными ограничениями по тяжёлому вооружению, которая идёт сейчас на Донбассе - снайперы являются идеальным решением. Они способны изматывать противника морально и физически, выбивать комсостав и наносить непоправимый ущерб неприятелю.

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