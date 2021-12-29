Ераносян: Появление у РФ ЗРС С-550 значит, что у нас есть надёжные средства борьбы с гиперзвуковым оружием США, которого пока нет

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2021, 17:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Новая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 поставлена на боевое дежурство. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны РФ. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Военный эксперт Владимир Ераносян пояснил «Аргументам Недели», что постановка С-550 на боевое дежурство будет ещё одним сюрпризом для американцев к предстоящим переговорам между президентами РФ и США.

Неназванный источник сообщил ТАСС: «ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство…

абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров».

Источник подчеркнул, что теперь в России создана надёжная глубокоэшелонированная система ПВО/ПРО, включающая: зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» (в ближнем круге обороны объектов на низких высотах), ЗРС среднего и дальнего действия: С-350, С-400, С-500 и до С-550 в космосе.

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян пояснил газете «Аргументы Недели»: «Весть о постановке на боевое дежурство ЗРС С-550 можно воспринимать, как великолепный новогодний подарок стране от Минобороны РФ. Россия к концу 2021 года взяла стратегическую инициативу в свои руки, раньше со стороны Москвы было лишь ситуативное реагирование, а сейчас мы формируем повестку военно-политическую и информационную. Она касается и требований МИД РФ о предоставлении Западом гарантий безопасности, она также обусловлена и тем фактом, что у России появилась мощная оборонная платформа в виде обновлённой ядерной триады (на боевое дежурство ставятся новые МБР с планирующим гиперзвуковым модулем «Авангард», появятся скоро и «Сарматы») и гиперзвукового оружия.

Например -у нас есть «Цирконы», которые могут запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок (в том. числе и из подводного положения). Глава корпорации «Тактические вооружения» Борис Обносов похоже получил за это золотую звезду «Героя России». Но, в какой-то момент возник вопрос, - а можем ли мы сбивать гиперзвуковые ракеты, которые у США возможно появятся в неопределённой перспективе. Об этом, кстати, говорил Владимир Путин на недавно прошедшей расширенной Коллегии Минобороны. Пока что американцы не создали гиперзвукового оружия, не смотря на напряжённую работу и большие затраты, но когда-нибудь оно у них всё же появится. Обносов прогнозирует, что это произойдёт уже 2025 году. Пока янки могут нам угрожать только своими дозвуковыми «Томагавками», которые летят со скоростью в десять раз меньшей, чем наши «Цирконы» и морально устаревшими ядерными баллистическими ракетами. Кстати, российский военный флот получил не только гиперзвуковое оружие, но и унифицированные пусковые установки из которых (кроме «Цирконов») можно вести огонь противокорабельными ракетами «Оникс» и крылатыми ракетами широкого назначения «Калибр».

Россия, не дожидаясь пока американцы смогут создать своё гиперзвуковое оружие, уже сейчас разработала средства борьбы с ним. У нас таким образом появились ЗРС С-350 «Витязь», С-500 «Прометей» (С-400 «Триумф получил новую гиперзвуковую противоракету»). Я не могу говорить о тактико-технических характеристиках новой ЗРС С-550, потому что она засекречена. Кстати, в лихие 1990-е американцы, имевшие доступ тогда во все структуры управления России, стремились уничтожить всю документацию, касающуюся этой системы ПВО/ПРО. Но, конструкторы сумели сохранить базовые наработки по данной тематике. Постановка С-550 на боевое дежурство будет ещё одним сюрпризом для американцев к предстоящим переговорам между президентами РФ и США. Беседа уже будет вестись на фоне того, что Россия обладает не только гиперзвуковым оружием, но и средствами его уничтожения. Кроме этого, у российского лидера есть другие козыри. Наша ЗРС С-500 может сбивать спутники на низкой орбите и уничтожать ядерные боеголовки американских баллистических ракет на крайней траектории, более того Россия обладаем специальным комплексом «Нудоль», способным доставать объекты, находящиеся на удалённых околоземных орбитах. На стол переговоров российский президент может выложить информацию о наличии у РФ мощнейшей глубокоэшелонированной системы ПВО/ПРО способной защищать страну не только от воздушного и космического нападения, но и от американских гиперзвуковых ракет, когда бы от не появились, хоть в самое ближайшее время. Хочу отдельно отметить, что РФ не надо вступать в космическую гонку вооружений, у неё есть возможность надёжно сбивать военные орбитальные объекты вероятного противника».

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