Экс-командующий войсками США в Европе считает, что война между Россией и Украиной неизбежна

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28 декабря 2021, 19:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Бывший командующий американской армией в Европе отставной генерал Бен Ходжес, который в настоящее время руководит кафедрой Стратегических исследований в американском Центре Анализа европейской политики считает, что война в Восточной Европе неизбежна. Он также рассказал об интересах США на Украине и в Черноморском регионе. Интервью с ним опубликовало издание THEBULWARK.

В начале интервью Ходжес заявил, что новое наступление Русских на Украину не неизбежно, но все для него готово. И тут же, он отметил, что риторика Кремля его беспокоит в той части, в которой Москва говорит о геноциде русских на Донбассе и необходимости их защитить. Его также смутило заявление Сергея Шойгу о том, что частные военные подрядчики из США находятся на Донбассе с химическим оружием.

Резюмируя свою мысль, отставной американский генерал подчеркнул, что ситуация усугубляется в основном тем, что Москва обозначает красные линии и выдвигает нереалистичные требования, на которые, как известно Кремлю, не будет ответа. Вашингтон не собирается давать каких-либо гарантий безопасности России. А это означает только одно - дело идёт к войне. К тому же есть опасность размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

ПРИЗНАКИ СКОРОЙ ВОЙНЫ

Ходжес считает, что российский лидер Путин сейчас находится в таком положении, что вынужден принимать жесткие решения. Он напомнил, что Россия при Путине ведёт наступательную политику, начиная 2001 года. Были упомянуты военные успехи Москвы в войне с Грузией, в Сирии. В связи с этим американский генерал пришёл к выводу, что уровень принятия Кремлём рискованных решений значительно понизился (Видимо на это делают ставку американские власти, просто мечтающие развязать ещё одну войну в Европе, которая ослабила бы Россию и Старый свет, но не затронула бы США).

Ходжес отметил, что Америка и её союзники, в настоящее время, выглядят немного разрозненными. В Германии новое правительство, чья внешняя политика пока не ясна до тонкостей, в частности, это касается «Северного потока-2». Британское правительство в замешательстве. Во Франции в апреле предстоят собственные выборы. НАТО сейчас не находится на пике единства. Есть опасность, что Путин может вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. Главное и очень эффективное оружие России — это «природный газ», столь востребованный, особенно в зимнее время, когда Старый свет начинает тихо замерзать.

Как доказательство вероятности войны Ходжес сообщил о том, что военная техника ВС РФ осталась на тех же местах, где она была сосредоточена в апреле этого года. И боевые катера Каспийской флотилии, переброшенные в распоряжение Черноморского флота, так и не вернулись назад.

Американский отставной генерал также отметил значительное сближение Белоруссии и России в уходящем году. Теперь, по его мнению, это стало угрозой для Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. А Украина поставлена в очень сложное положение поскольку ей придётся прикрывать своё северное стратегическое направление. Он считает, что российские войска могут наступать не только из приграничных с Украиной областей РФ и Крыма, но и с территории Белоруссии, а также возможна высадка десанта на Черноморском побережье Незалежной.

Ходжес заявил, что задачей российских сил и ополчения сепаратистов на Донбассе будет заключаться в том, чтобы сковать украинские войска, которые находятся перед ними. Из Крыма и, возможно с севера, появятся более мобильные соединения и, конечно, десантные силы РФ будут действовать в Азовском и Черном морях. Затем возможен ввод воздушно-десантных войск и вертолетов, атаки на критически важные объекты инфраструктуры и тому подобное. И, очевидно, все это произойдёт на фоне массированных кибератак, направленных на украинские военные средства связи и управления. Также неизбежно массированное применение крылатых ракет морского базирования, в целях уничтожения: структуры управления войсками, складов и транспортной сети.

ОЦЕНКА СИЛ

Ходжес дал высокую оценку современному состоянию украинских Вооружённых сил. И это естественно, поскольку их строительством и подготовкой личного состава занимались американские военные советники и инструкторы. Здесь всё же стоит вспомнить грузинский пример. Когда те же военные советники и инструкторы из-за океана усилено готовили грузинскую армию к войне с Россией. Закончилось всё это тем, что при появлении российских войск грузинские вояки, решительно и не раздумывая долго, засверкали пятками, бросив на поле боя свою военную технику и вооружения.

Однако Ходжес не витает в облаках. Он признал, что Россия обладает подавляющей мощью военно-воздушных и морских сил. И тут же оговорился, видимо, вспомнив американскую эпопею в Афганистане, что война — это не только численное и огневое превосходство. Ходжес заявил, что украинские военные получили неплохой боевой опыт, продемонстрировали настоящую стойкость и приспособляемость. Похоже генерал забыл, что ВСУ приобрели навык попадать в котлы, сидеть в глубоких окопах, постреливая оттуда по мирным посёлкам, и иногда захватывать нейтральную зону, нарушая минские договорённости.

Ходжес рассчитывает, что США предоставят Украине дополнительные вооружения, что, по его мнению, значительно укрепит ВСУ. Здесь отставной генерал противоречит сам себе. Чуть раньше он заявлял, что война — это не только численное и огневое превосходство, намекая на высокий боевой дух украинской армии и тут же, завуалированно, высказывает сомнение в боеспособности ВСУ.

В своих дальнейших размышлениях Ходжес указал и на слабость сил ПВО/ПРО Украины. По его мнению, ВСУ уязвимы с воздуха, будь то ракеты, самолеты или вертолеты. Он так же высказал сомнения в способности украинских войск к маневренным наступательным действиям, поскольку по большей части они находились в статической среде (то есть - сидели в обороне). Похоже, в своих словах, генерал пытается нарисовать радужную картинку о состоянии украинских войск, но она не очень у него получается.

Далее, пустившись в пространные рассуждения, он начал говорить об уязвимости Крыма и Севастополя. По его мнению, украинцы могут уничтожить объекты и структуру группировки российских войск на полуострове и в Севастополе какими-то гипотетическими ракетами, которых реально у Незалежной - практически нет, точнее их запас очень ограничен. ВСУ могут делать ставку на незначительное количество тактических ракет «Точка-у», противокорабельных ракет «Нептун» (слегка переделанные Х-35), и небольшой запас снарядов РСЗО «Смерч» (украинский вариант - «Вильха»). Судя по всему, американский отставной генерал на этот счёт прибывает в полном неведении. Или, у США всё же есть планы - поставить Украине оперативно тактические ракетные комплексы?

Потом, Ходжес заговорил об украинском населении, которое, по его явно устаревшим данным, насчитывает 40 млн человек. Генерал считает, что вся общественность Незалежной настроена враждебно по отношению к России. И все, как один украинцы готовы воевать с Москвой за интересы, явно не соответствующие их чаяниям.

РАСКОЛ

Ходжес также уповает на консолидированные действия Европы И США: Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Италии Марио Драги - всех членов ЕС, всех членов НАТО, Канаду, Великобританию. Все они, по мнению отставного генерала, встанут плечом к плечу, и в унисон заявят Владимиру Путину, угрожая экономическими санкциями: «Вы заплатите такую цену, которую никогда не платили раньше. И все ваши друзья вокруг вас, которые держат вас у власти, они больше не смогут отправлять своих детей в школу в Лондоне. Активы будут заморожены, вне зависимости от того, на чье имя они записаны». Если они это сделают убедительно, тогда, по мнению Ходжеса, есть шанс одолеть Москву в этом противостоянии. Но, если Старый свет не поддержит Америку - риск поражения возрастет.

И это, по словам генерала, станет ещё большей угрозой для США, поскольку руководство Коммунистической партии Китая увидит, что американцы не могут даже европейцев объединить, чтобы помешать Путину расширить свою власть на Украине из-за газа.

ЗАЧЕМ АМЕРИКЕ - УКРАИНА

Когда речь зашла о том оружии, которое США может предоставить Украине, Ходжес заявил, что зенитные переносные ракетные комплексы «Стингер» и противотанковые системы «Джавелин» уже находятся в распоряжении ВСУ. Киев просит у США ЗРК «Патриот», но предоставлять украинцам этот комплекс сейчас - нецелесообразно, поскольку для его использования нужно очень долго готовить личный состав. Поэтому обучение расчётов данного ЗРК надо начинать срочно. Для чего стоит использовать американскую военную базу в Рамштайне (Германия).

По мнению Ходжеса, ВСУ необходимо отрабатывать логистику переброса войск, тяжёлой техники по рокадам и операционным линиям. В США, Европе и на Украине должно трезво взвешивать то, что поставлено на карту в нынешней геополитической обстановке.

Ходжес подчеркнул, что американские лидеры и каждый член Конгресса должны уметь объяснять, а люди во всей Европе должны понимать, почему Украина и Чёрное море важны для США. Генерал открыто заявил, что вся эта игра затеяна не в интересах украинцев или европейцев, а сугубо для укрепления американского влияния в Восточной Европе и в Черноморском регионе.

У США по словам Ходжеса - есть экономический интерес: Черноморский регион - идеальный экономический коридор между Европой и Евразией, все остальные коридоры проходят через Россию или Иран. Конечно, Вашингтон намерен его контролировать и опирается на своих союзников по НАТО и партнёров в регионе: Турцию, Румынию и Болгарию; а также Грузию, Украину, Молдавию и прочих. Ходжес без обиняков заявил: «Если мы уступим русским, то мы потерпим крупное поражение». Поэтому Вашингтон стремится во чтобы то ни стало переиграть Москву в очередном раунде противостояния, что однозначно должно ослабить Россию и поставить её под угрозу дальнейшего распада. То есть, для РФ победа в гибридной схватке с Западом за Украину (точнее - за Малую Русь и Новороссию) — это экзистенциальная задача.

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