Шойгу считает, что по уровню боеготовности военной техники и вооружений Россия находится на первом месте в мире

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2021, 15:19

Фото: Соцсети

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высказал благодарность в адрес Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, благодаря работе которого ВС России вооружены на 71% новыми образцами военной техники и вооружений. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

В ходе селекторного совещания МО РФ Сергей Шойгу заявил: «Неделю назад на расширенном заседании коллегии мы подвели итоги уходящего года. 2021-й был для нас, несмотря на все сложности, достаточно успешным. И сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить нашу промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокие показатели. Если говорить в целом, то это больше 71 процента…Исправность у нас на очень высоком уровне. Пожалуй, по исправности техники, вооружения мы сегодня находимся, наверное, на первом месте. Как минимум - на лидирующих позициях среди вооружённых сил всех стран».

В действительности, во многих крупнейших армиях мира наблюдается значительный процент военной техники, находящейся в неисправном или не боеготовом состоянии. В первую очередь это касается самолётов, точнее - многофункциональных истребителей и истребителей бомбардировщиков. Антирекорд принадлежит американскому истребителю- бомбардировщику пятого поколения F-35. Только до 30% машин от всего. парка этих самолётов находятся в боеготовом состоянии. Причина - дороговизна и сложность технического обслуживания данного типа истребителей.

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