Андреевский флаг поднимут на РПКСН «Генералиссимус Суворов» в 2023 году

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2021, 15:04

Фото: Соцсети

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Генералиссимус Суворов» будет принят в боевой состав ВМФ России в первой половине 2023 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в российском ОПК.



Представитель военно-промышленного комплекса РФ рассказал корреспонденту ТАСС: «Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» в начале 2022 года будет спущен на воду, где его ждет достройка у причала. Осенью кораблю предстоит приступить к выполнению в море комплексных швартовных и заводских ходовых испытаний, а затем и полного цикла государственных испытаний. Ракетоносец будет передан заказчику в первой половине 2023 года».

Ранее указывалось, что лодку примут в боевой состав флота в 2021 году, затем срок был передвинут на 2022 год. Похоже, что планы кораблестроителей относительно этой АПЛ опять сместились вправо.

Напоминаем, что РПКСН 4-го поколения проекта 955А «Борей-А» являются носителями шестнадцати баллистических ракет «Булава». Эти субмарины отличаются меньшей шумностью, новыми бортовыми радиоэлектронными системами, комплексами маневрирования и управления оружием. Они и станут основой морской компоненты российской ядерной триады.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости