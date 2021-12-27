Академик Чварков: Против российских учений «Запад 2021» США и НАТО предприняли беспрецедентную информационную атаку

Аргументы Недели → Армия 13+

27 декабря 2021, 18:35

Фото: Соцсети

Член президиума АВН РФ, профессор, доктор военных и технических наук генерал-лейтенант Сергей Чварков сообщил «Аргументам Недели, что, по его мнению, одним из ключевых событий уходящего года стали совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии «Запад 2021».

Эти манёвры проводились на полигонах Белоруссии и российского Западного военного округа, а также в акватории Балтийского моря. В них было задействовано около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также 15 военных кораблей.

Учения показали высокую боевую готовность и способность к взаимодействию объединённых сил союзного государства. Это не могло не напугать наших «партнёров» в Старом и Новом свете.

Показательна реакция Запада на эти учения. Маховик информационной войны, направленной против Москвы, был раскручен до высоких пределов. Вал негативных прогнозов европейских и американских СМИ в адрес России иначе как истерией назвать было невозможно. Практически все критики в США, многих странах НАТО и партнёрах альянса, особенно в Киеве заявляли, что вслед за манёврами «Запад 2021» стоит ожидать военное вторжение объединённых сил России и Белоруссии на Украину. Как минимум утверждалось, что ВС РФ оставят всю технику и даже войска, участвовавшие в учениях на территории Белоруссии.

Однако, ни того ни другого не произошло, российские военные, по окончании манёвров, благополучно отбыли в места постоянной дислокации на территории РФ.

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

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