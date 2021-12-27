Связисты и подразделения РЭБ ЧФ РФ провели двусторонние учения в Крыму

Аргументы Недели → Армия 13+

27 декабря 2021, 13:10

Фото: Соцсети

В Крыму прошли двусторонние учения подразделений связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Черноморского флота (ЧФ) провели двустороннее учение по противоборству друг с другом в полевых условиях. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащими подразделения РЭБ были проведены: радиоразведка и подавление выявленных каналов связи условного противника. Напротив, связисты ЧФ отработали задачи по совершению марша на штатной технике в районы сосредоточения, выполнили нормативы по переходу на резервные каналы проводной, радиорелейной и спутниковой связи, а также передачи срочных радиограмм с помощью специального шифровального оборудования в сложных помеховых условиях.

Всего в учениях было задействовано более 500 военнослужащих Черноморского флота, около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе командно-штабные машины Р-149МА1, цифровые комплексы связи, станции РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости