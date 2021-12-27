Российские СВ скоро получат новую боевую машину пехоты с мощным вооружением

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27 декабря 2021, 12:59

Фото: Соцсети

Сухопутные силы РФ скоро получат новую боевую машину пехоты (БМП) Б-19, испытания которой сейчас находятся на стадии завершения. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова главнокомандующего российскими Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.

В частности главком СВ РФ сказал: «Новая БМП Б-19 по огневым возможностям значительно превосходит существующие отечественные БМП-2 и БМП-3 и не имеет аналогов в мире. В настоящее время продолжаются различные виды испытаний БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха», завершение которых и принятие на вооружение БМП Б-19 планируются в ближайшее время…

Применение 57-мм автоматической пушки позволяет машине более эффективно бороться с легкобронированной техникой и живой силой в средствах индивидуальной бронезащиты, в том числе укрытой в складках местности. Использование современного комплекса управляемого вооружения «Корнет» обеспечивает гарантированное поражение танков и других высокозащищённых объектов, а также вертолётов вероятного противника на больших дальностях... Однако применение такого мощного средства, как ПТРК «Корнет» по среднезащищённым объектам не всегда оправдано, в том числе и по причине ограниченного боезапаса. Поэтому для БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» разработан совершенно новый комплекс управляемого вооружения «Булат».

Главком также сообщил, что вверенные ему войска получили в 2021 году около 2,5 тыс. единиц новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В том числе: зенитные ракетные комплексы «Бук-МЗ», «Тор-М2» и арктический «Тор-М2-ДТ», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», модернизированные танки Т-72БЗМ, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортёры БТР-82А, а также танки Т-90М.

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