На 100% вакцинированный экипаж авианосца «Милвоки» ВМС США массово заболел коронавирусом

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26 декабря 2021, 21:38

Фото: Соцсети

Американская пресса сообщает, что зафиксирована вспышка коронавируса на борту авианосца Milwaukee (Милуоки). Показательно, что весь экипаж этого корабля был на 100% вакцинирован. Данная неприятность стала причиной отмены выхода авианосца из порта на Кубе, всего через неделю после его выхода в дальний поход. Об этом сообщает Northwest Arkansas Demokrat Gaztette.

По словам коммандера, неустановленная «часть» экипажа «Милуоки» охватило заболевание коронавирусом. В настоящее время выявлено 105 инфицированных, которые помещены в изолятор на военно-морской базе Гуантанамо. (Куба). «Милвоки» вышел в поход 14 декабря из своей базы в Мейпорте, штат Флорида.

Пресс-секретарь Южного командования (ЮК) ВМС США ВМФ Кейт Медоуз сообщила по электронной почте СМИ о данном факте не раскрывая число заразившихся.

По словам Медоуз, у некоторых сотрудников с положительным результатом теста на вирус наблюдались легкие симптомы. Официальные лица не определили, является ли возбудителем болезни штамм «омикрон».

Неясно, как долго «Милвоки» будет находится в порту. Из штаба ЮК ВМС США поступают противоречивые сообщения, в одном говорится, что морякам запретили надевать маски. Но, при этом Медоуз заявила, что маски для лица теперь необходимы всем, будь то в помещении или за его пределами.

Первая серьезная вспышка коронавируса в Вооруженных силах США произошла в прошлом году на борту авианосца Theodore Roosevelt (Теодор Рузвельт), несколько недель корабль находился на карантине на Гуаме после того, как у более 1000 сотрудников был обнаружен коронавирус. В начале этого года на том же авианосце было зафиксировано еще несколько вспышек данного заболевания.

В Пентагоне признают, что десятки тысяч военнослужащих ВС США сопротивляются вакцинации в том числе и некоторые моряки. Но это не касается экипажа «Милвоки», где все 100% были вакцинированы.

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