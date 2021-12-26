Путин считает, что ответ РФ на отказ Запада признавать «красные линии» Москвы может быть разным, в том числе и военным

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2021, 15:20

Фото: Соцсети

Если США и НАТО проигнорируют требования Москвы об безопасности - последует военная реакция с российской стороны. По словам президента РФ и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина предложения по военно-техническому ответу коллективному западу подготовят профильные специалисты. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В частности, Владимир Путин сказал: «Он (ответ - ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты… Я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили».

Напоминаем, что 15 декабря Кремль направил в Белый Дом требования по безопасности, на которых жестко настаивает Россия, Главное из них - остановить продвижение НАТО на восток. В Вашингтоне и Брюсселе было заявлено о том, что красные линии Москвы не будут приниматься во внимание. То есть, США намериваются действовать так, как им заблагорассудится.

Эксперты отмечают, что высокомерный тон Вашингтона несколько не соответствует его военным возможностям. Но, заокеанские воротилы всё же могут уповать на экономические санкции против России, список которых уже выходит за рамки здравого смысла.

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