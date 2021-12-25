Главком ВМФ РФ: В России ведется масштабное строительство новых атомных подводных лодок

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25 декабря 2021, 17:11

Фото: Соцсети

Россия ведёт масштабное строительство новых атомных подводных лодок (АПЛ), таких объемов не было с советских времен, заявил главком ВМФ Николай Евменов. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу завода «Севмаш».

На церемонии вывода из эллинга нового стратегического атомного подводного ракетоносца «Генералиссимус Суворов» главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил: «Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приема. С 1991-го года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах приём достаточно большого количества кораблей… Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец».

АПЛ «Генералиссимус Суворов» будет включена в боевой состав Тихоокеанского флота РФ в 2022 году. Эта субмарина вторая в серии АПЛ проекта 955А «Борей-А», после подводного ракетоносца «Князь Олег». Подлодки данного проекта вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».



В этом году «Севмаш» передал ВМФ РФ три АПЛ: «Казань» (пр. 885М), «Князь Олег» (пр. 955А), «Новосибирск» (пр. 885М) и вывел из эллинга две АПЛ «Красноярск» (пр. 885М), «Генералиссимус Суворов» (пр. 955А), две субмарины были заложены на стапеле «Дмитрий Донской» (пр. 955А) и «Князь Потемкин» (пр. 885М).

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