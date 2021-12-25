Ермак: Украина запускает полный цикл производства дронов Bayraktar

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25 декабря 2021, 16:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Украина будет производить турецкие ударные беспилотники Bayraktar, заявил в интервью изданию «Фокус» глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

В частности, Ермак сказал: «Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок байрактаров, а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие байрактары, — да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране. Теперь, в рамках расширения этого сотрудничества, Украина запускает полный цикл производства дронов данного типа». Из его слов стало также известно, что данное производство стало возможным только благодаря помощи Запада.



Конечно же стоит вспомнить, что Британия оплачивает военно-морской проект, связанный с поставкой малых судов на 1,7 млрд. евро, а Франция субсидирует на военные расходы Незалежной более 1,3 млрд евро. Нельзя сказать, что эти демарши со стороны Лондона и Парижа Москва может рассматривать, как дружественные. Позиция Британии всегда была ясна - она жестко антироссийская, а вот Франция окончательно полезла во враги для Москвы - относительно недавно, не считая её фортеля с «Мистралями», от которого она сама серьёзно пострадала. Позиция Парижа приняла явно негативный характер по отношению к России в связи с намерениями последней усилить своё влияние в странах так называемой «французской Африки» (в бывших французских колониях: Чад, ЦАР, Мали и др.).

Что касается производства «Байрактаров» на Украине, здесь не стоит спешить с какой-либо оценкой. Поскольку ещё не ясно какого качества получатся дроны и пункты управления, собранные в Незалежной. Напоминаем, что новообразовавшиеся производства вооружений на базах заводов, которые в советское время производили магнитофоны и другой ширпотреб, не в состоянии даже переделывать старое стрелковое оружие и миномёты советского образца в качественную продукцию. Пулеметы, собранные на заводе Маяк (когда-то производил одноимённые магнитофоны) разваливаются при стрельбе. Переделанные 120-мм советские дивизионные миномёты «Сани» в украинский бренд - «Молот» частенько взрываются, уничтожая солдат из боевого расчёта.

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