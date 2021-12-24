ВС США готовятся принять на вооружение новое стрелковое оружие калибром 6,8 мм

Аргументы Недели → Армия 13+

24 декабря 2021, 18:59

Фото: Соцсети

Ожидается, что новое стрелковое оружие пехоты, конкретно - карабины M4 и M249, созданные в рамках программы «Squad Automatic Weapon» поступят в войска ВС США в 2022 году. Об этом сообщает Army Times.

Армия отказывается от стрелкового оружия 5,56 мм и согласно решению, принятого в 2018 году её выбор пал на калибр 6,8 мм. Соответствующие новые карабины разрабатывались, в рамках программы «Squad Weapon». Военные чины США отправили на свалку истории стрелковое оружие 5,56-мм и 7,62-мм калибров. Теперь новый стандарт США соответствует среднему варианту: 6,8-мм. По техническому заданию, предъявленному разработчиком: карабины, штурмовые винтовки и ручные пулемёты нового стандарта будут отличаться от старых 7,62-мм образцов, большей дальностью стрельбы и точностью, а также меньшим весом. Изменится дизайн оружия. Магазин будет помещён между прикладом и пистолетной рукояткой.

Кроме того, новое стрелковое оружие получит перспективную оптику, которая будет включать «баллистический компьютер» и опцию ночного видения. Со временем каждая стрелковая единица будет интегрирована в единую сеть управления огнём, что облегчит процесс целеуказания и распределения целей между стрелками.

Выбор между прототипами нового стрелкового оружия разных разработчиков, по плану, должен произойти между августом и октябрём 2022.

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