Волна самоубийств захлестнула Национальную гвардию Техаса, охраняющую границу США с Мексикой

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24 декабря 2021, 18:21

Фото: Соцсети

Из-за перегруженности в выполнении задач по охране границы США с Мексикой, в рамках операции «Одинокая звезда», Национальная гвардия Техаса вынуждена принудительно призывать рекрутов в свои ряды. Губернатор Грег Эбботт значительно расширил квоты призыва. Интернет- газета Army Times описывает судьбу одного из рекрутов, который совершил самоубийство, не выдержав тягот военной службы на границе.

Дело в том, что в Нацгвардию штата призывают на неопределённый срок. Новая операция «Одинокая звезда» — это отдельная миссия на границе США и Мексики целевой группы Национальной гвардии, контролируемой на федеральном уровне. Издание Army Times сообщает: «Кортес был одним из солдат, которых отправили на действительную военную службу - он не знал, как долго это продлится. У него вообще были другие планы. Юноша собирался строить карьеру в одной из местных страховых компаний.

«Я ждал этой работы и скоро буду принят»,- написал 21-летний нацгвардеец в своем рапорте об увольнении с действительной военной службы, адресованном командованию,- «Я упустил свою первую возможность в сентябре, когда мне пришлось отправиться на борьбу с наводнением в Луизиане. … Я не могу упустить эту возможность, потому что это моя последняя возможность для этой работы, которой я хочу посвятить всю свою жизнь».

Командир роты, в которой служил Кортес, дал ход этому рапорту, поставил свою визу и отправил его дальше по команде. Но командир бригады (176-й инженерной бригады) полковник Роберт Крокем отказал солдату в его просьбе. Его отрицательное решение было начертано на рапорте Кортеса в 20:19 (местного времени) 4 ноября. В следующие 36 часов Кортез приехал на автомобильную парковку на северо-западе Сан-Антонио и покончил с собой выстрелом в голову. Сотрудники службы экстренного реагирования нашли его бездыханное тело 6 ноября в 7:40 утра. И он такой не один.

За два осенних месяца 2021 года свели счеты с жизнью еще несколько солдат Национальной гвардии штата. 26 октября был найден мертвым в Ларедо (штат Техас) сержант штабной роты 949-й бригады Хосе Л. Де Ойос 26 октября. 12 ноября ушёл из жизни по собственному желанию старший унтер-офицер роты B, 3-го батальона, 144-го пехотного полка 1-й сержант Джон «Кенни» Крутчер. 17 декабря покончил с собой командир взвода из той же роты 1-й лейтенант Чарльз Уильямс.

По мнению самих военнослужащих Нацгвардии штата причиной самоубийств стали не тяготы службы, а полная неизвестность сроков её окончания. Принудительные призывы вырывают солдат и офицеров из их нормальной жизни бесконечной череды.

Ветеран Нацгвардии старший сержант в отставке Джейсон Фитерстон подробно рассказал о многих проблемах, с которыми сталкиваются нацгвардейцы, в том числе о жалобах солдат.

Он сообщил: «Руководство (Военного департамента Техаса- ред.) потеряло внимание к самому важному, а именно к солдату… Их (командования - ред.) неспособность сосредоточиться на потребностях отдельных солдат стоила многих жизней, и пока они соизволят (сосредоточатся - ред.), будут происходить новые трагедии».

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