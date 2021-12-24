Литовкин: Рой «Цирконов» будет способен поражать всю авианосную группу кораблей ВМС США и не даст никому шанса на выживание

Аргументы Недели → Армия 13+

24 декабря 2021, 17:39 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Об успешном залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон» сообщил президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в прямом эфире. Своё мнение, эксклюзивно газете «Аргументы Недели», об этом испытании высказал венный эксперт, полковник в отставке, ныне - сотрудник ТАСС Виктор Литовкин.

По мнению эксперта — это следующий этап развития данного вида вооружения. Судя по всему «Циркон» будет предназначен не только для поражения одиночных, но и групповых целей. Не исключено, что «Цирконы», как и противокорабельная ракета «Оникс», будет обладать способностью летать роем, в котором будет создана система связи между «Цирконами», созданная на базе, внедренного в их электронную начинку, искусственного интеллекта. Ракеты будут распределять между собой цели. Например при атаке на авианосные ударные корабельные группировки вероятного противника. Какие-то ракеты пойдут на авианосец, какие-то на его эскорт, состоящий из группы разнотипных кораблей: крейсеров, эсминцев, фрегатов и т.д. Что может сделать одиночная ракета даже с мощной неядерной боеголовкой? Максимум - вывести из строя одну цель. А рой «Цирконов» будет способен поражать одновременно всю авианосную ударную группировку ВМС США без всяких шансов на выживание.

Также не исключено, что «Цирконы» смогут работать не только автономно, но и в связке с авиацией, беспилотниками и со спутниками, которые будут наводить гиперзвуковые ракеты на цель.

Напоминаем, что накануне ВВС США в третий по счету раз не смогли провести испытание своего гиперзвукового оружия воздушного базирования. Другие виды Вооруженных сил Америки также пытаются создать гиперзвуковое оружие, но, пока им это не удаётся сделать.

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