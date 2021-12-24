Армия США получит новую систему боевого управления средствами ПРО/ПВО, которую планируется использовать у российских границ

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24 декабря 2021, 15:56

Фото: Соцсети

Пентагон анонсировал о заключении контракта на 1,4 млрд долларов на начальное производство армейской новой системы боевого управления для противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет газета Washington Times.

Контракт между сухопутными силами США и корпорацией Northrop Grumman Systems Corp., чья штаб-квартира находится в Хантсвилле, штат Алабама, предусматривает начальное производство интегрированной системы боевого управления (IBCS). Это аппаратная и программная система, объединяющая космические и воздушные комплексы обнаружения, противоракетную оборону наземную и морскую.

Представитель Northrop Grumman, отставной бригадный генерал Армии США Кристофер Л. Спиллман пояснил, что новая система разработана для противодействия новым угрозам, которые растут с беспрецедентной скоростью.

«Сегодняшние операторы и руководители ПВО и ПРО должны быстро принимать решения в очень сложном и перегруженном воздушном пространстве, которое включает самолеты противника, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные воздушные системы (БПЛА), коалиционные силы и гражданские объекты»,- заявил он.

Новая система будет управлять как старыми боевыми комплексами, так и более новым оружием, наступательным и оборонительным, по мере их создания, в этом списке - и гиперзвуковое вооружение, которого пока у США - нет. Данная система управления разрабатывалась с 2010 года, и в августе 2019 года продемонстрировала перехват крылатой ракеты на большом расстоянии с помощью радара ближнего действия Sentinel комплекса ПРО Patriot и комплекса противоракетной защиты PAC-3.

В одном из испытаний система IBCS одновременно сбила две крылатые ракеты. В ходе этого. теста использовались: радар морской пехоты и датчики самолета F-35.

А теперь самое интересное: данную систему Пентагон планирует поставить в Польшу. Там она будет использоваться для управления противовоздушной и противоракетной обороной. Это означает, что IBCS будет развернута вблизи российских границ.

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