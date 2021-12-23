Defence Blog: Украина преподнесла России «большой (противотанковый) сюрприз»

Аргументы Недели → Армия 13+

23 декабря 2021, 17:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Украинские военные, в результате стрельб из противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin, недалеко от прифронтовой полосы, на востоке Украины, показали не очень обнадёживающие результаты. Выяснилось, что ПТРК Javelin не является столь эффективным противотанковым средством, как это преподносит украинская и американская пропаганда.

По мнению портала Defence Blog (DB) украинским военным удалось подготовить мишени, соответствующие последним достижениям российских танкостроителей в плане защиты бронированных машин от современного противотанкового оружия. В качестве «сюрприза для русских» (как считает DB) было использование в качестве мишени - башни российского танка «с предкрылками», аналогичных тем, которые (по мнению украинцев) устанавливаются на современных российских боевых машинах. Во время стрельб цель якобы была успешно уничтожена, и украинские военные опубликовали кадры, на которых видны «сгоревшие обломки» башни танка, после поражения ракетой Javelin. На этом бравурная реляция американского военно-информационного портала Defence Blog заканчивается.

Далее цитирую Defence Blog: «Стоит отметить, что поразить цель удалось только со второй попытки после того, как в башне развели костёр для имитации работающего двигателя танка. Из текста DB выяснилось, что российские военные инженеры недавно начали оснащать свои основные боевые танки предкрылками над башней, специально разработанными для защиты от атак противотанковыми боеприпасами сверху - вниз, такими, как противотанковая ракета Javelin(в тексте дан намеренный повтор одно и той же мысли, не буду его править, так же - намеренно). Некоторые украинские и западные эксперты предположили, что эти установленные сверху экраны являются ответом на угрозу, исходящую от современных противотанковых управляемых ракет или ПТУР, таких как Javelin, которые атакуют сверху и которые теперь находятся в руках Украины. Ожидалось, что металлические конструкции потенциально могут помешать последовательности срабатывания кумулятивных зарядов ПТУР».

В результате сюрпризом для российских танкистов стало несовершенство хвалёного американского ПТРК Javelin. Судя по всему, если у танка будет отключен двигатель, то эта противотанковая система его вообще не увидит. Действительно сюрприз и, более того - приятный сюрприз.

В целом вышеописанные стрельбы показали, насколько незначительны возможности и узок спектр применения американского сверхдорогого противотанкового комплекса Javelin. Здесь даже очень уместно вспомнить старую русскую поговорку: «Не так страшен чёрт, как его малюют». При внимательном рассмотрении фотографий «уничтоженной» «Джавелином» башни от российского танка видно, что особых разрушений не произошло. Но, при поражении кумулятивным боеприпасом такое нередко случается, при этом избыточное давление, которое образуется внутри танка, уничтожает весь его экипаж. Здесь стоит напомнить, что новый российский танк Т-14 армата имеет необитаемую башню. А весь экипаж находится в отдельном отсеке, что даёт возможность ему выжить, даже при взрыве всего боезапаса снарядов, находящихся в танке. Поэтому постановка Арматы на вооружение армии РФ столь желательна, причём эта машина нужна в войсках уже сейчас. Сами видите, ситуация у российских границ - нервозная. От наших западных соседей, особенно от Украины можно ожидать всевозможных неприятностей, вплоть до вооружённых провокаций, на которые, однозначно, придётся реагировать.

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