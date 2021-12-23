New York Times: Американские боевые дроны убивают детей в войнах, которые ведут США, а Пентагон это скрывает

Аргументы Недели → Армия 13+

23 декабря 2021, 16:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В ходе эвакуации американских войск из Афганистана в августе этого года, Пентагон провёл воздушную атаку с применением дрона, в результате которой погибли мирные жители. По гражданскому автомобилю, в котором, кроме прочих, находились женщины и дети была выпущена 20-фунтовая ракета. Военное ведомство США назвало эту акцию «трагической ошибкой». Указывалось, что по данным американской разведки в данной машине находились террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Как бы то ни было, Пентагон отказался наказывать своих военнослужащих, виновных в гибели мирных жителей. Газета New York Times провела журналистское расследование и выяснила, что 62% - жертвами войны дронов, которую ведут США, становятся мирные жители, в том числе и дети, а Пентагон это скрывает.

В результате уничтожения автомобиля в августе этого года, принадлежавшего мирному афганцу, погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей и сотрудник калифорнийской неправительственной организации, которая борется с голодом.

Пентагон четыре раза менял свою версию этого события и в конце концов объявил, что не будет никакого наказания виновных в этой трагедии военнослужащих.

Издание New York Times провело журналистское расследование по этому поводу и пришло к выводу, что сама программа боевого использования беспилотных летательных аппаратов включает в себя системные сбои в дистанционной передаче команд. Кроме того, отчетность об операциях с применением дронов оставляет желать лучшего. Многие ужасающие факты утаиваются. На самом деле, в основном жертвами атак дронов становятся не террористы, а мирные жители и стратегические преимущества применения БПЛА нивелируются сопутствующим ущербом.

Имея доступ к более чем 1300 документам из скрытого архива Пентагона, Times проследила, как «далеко несовершенные разведывательные данные» и «поспешное и неточное целеуказание» привели к гибели тысяч невинных людей.

Несомненно, «боевое применение дронов имеет опьяняющую привлекательность для военачальников», эта концепция защищает личный состав от опасностей, поскольку заменяет необходимость в применении сухопутных войск в сражениях на земле и безжалостно изматывает врага. Пентагон частенько присваивает себе лавры в победе над ИГИЛ и указывает, что это произошло благодаря БПЛА. Однако, атаками дронов руководят операторы, находящиеся в нескольких тысячах километров от театра военных действий в Азии. Парень, сидящий за пультом, где-то в Колорадо с помощью джойстика вершит судьбы людей. Times обнаружила, что 50 000 авиаударов, нанесенных американскими войсками за пять лет, не обладали той точностью, которую рекламируют ее в Пентагоне.

Бесстрашная журналистка, репортёр Азмат Хан пять лет собирала военные документы и опрашивала свидетелей, попавших под американские бомбы и ракеты в Ираке, Сирии и Афганистане. Она обнаружила, что занижение числа погибших среди гражданского населения от применения дронов было обычным делом. Например, США заявили, что во время атаки беспилотников США в сирийском городе Тохар, в 2016 году погибло всего 24 мирных жителя. Хан выяснила, что, именно там, жертвами стали по меньшей мере 120 гражданских.

В целом, согласно военным документам, 27% атак, проведённых с помощью БПЛА, стали причиной гибели гражданского населения, включая детей. Однако, газета Times выяснила, что это на самом деле такое происходит в 62% от всех операций с применением ударных дронов. В отчете издания по результатам расследование делается вывод, что система ответственности американских военных «на самом деле является системой безнаказанности».

«Ни один из представленных газете (Минобороны США - ред) ответов не содержит сведений о правонарушениях или дисциплинарных взысканиях (из-за гибели гражданских в результате применения дронов - ред.), независимо от того, насколько ужасны последствия»,- говорится в отчете Times. Так было, к слову, и в октябре 2015 года, когда огнём с американского боевого корабля был разрушен госпиталь «Врачи без границ» в Афганистане, в результате чего 42 человека погибли и десятки получили ранения. За все случаи убийства гражданских наказания военнослужащих варьировались от отстранения от службы до официальных консультаций. Никто не был осуждён военным трибуналом.

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