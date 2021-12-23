Аргументы Недели Армия 13+

Партия истребителей МиГ-31БМ поступила в войсковую часть ЦВО

, 14:56

Партия истребителей МиГ-31БМ поступила в войсковую часть ЦВО
Фото: Соцсети

Предприятие российского ОПК отремонтировало и модернизировало несколько дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, которые поступили в распоряжение авиационного истребительного полка, дислоцированного в Красноярском крае. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В штабе ЦВО сообщили: «Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году на вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Красноярском крае, поступила партия из пяти высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Основные образцы вооружения поступили в полк с авиастроительного завода в Нижнем Новгороде».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Общество

В ПФР уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин

В ПФР уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин

В Пенсионном фонде России уточнили: в 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Экономика

Общество

В мире