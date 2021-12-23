Партия истребителей МиГ-31БМ поступила в войсковую часть ЦВО
23 декабря 2021, 14:56
Предприятие российского ОПК отремонтировало и модернизировало несколько дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, которые поступили в распоряжение авиационного истребительного полка, дислоцированного в Красноярском крае. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
В штабе ЦВО сообщили: «Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году на вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Красноярском крае, поступила партия из пяти высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Основные образцы вооружения поступили в полк с авиастроительного завода в Нижнем Новгороде».
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